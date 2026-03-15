La artesana de Betanzos que convierte hojas y flores en recuerdos para la vida

Nerea Figueiras, creadora de Fento no Vento, en su taller de la Rúa Irmandiños de Betanzos German Barreiros

La naturaleza siempre ha sido calma, inspiración y encanto, pero para la ourensana Nerea Figueiras es también la materia necesaria para crear cada día en su taller de la Rúa Irmandiños, en el corazón del casco histórico de Betanzos. Allí, tranforma las flores, las hojas y algunas plantas en piezas únicas con el sello Fento do Vento. Un ‘obradoiro’ artesanal en el que los elementos naturales se convierten en collares, en anillos o en casi cualquier complemento para llevar siempre encima un trozo de Galicia. Esa es la idea con la que surge la empresa que, aunque nació en Ourense y evolucionó en Cambre, crece en Betanzos desde 2024. Cada una de sus creaciones está elaborada a mano y es irrepetible, porque depende del ciclo natural de las plantas y de una intervención artesanal que puede alargarse durante meses, tal y como explica Figueiras.

En Fento do Vento convergen el conocimiento científico y el vínculo que la artista siempre ha tenido con el medio: “A mis padres les encanta la naturaleza y siempre se han preocupado por transmitirme la importancia de cuidarla y valorarla”, comenta mientras recuerda que esa relación con el entorno la animó a estudiar Biología. Hasta que, en un momento inesperado, el del confinamiento por la crisis sanitaria del covid, ‘apareció’ lo que, en solo unos meses, sería Fento do Vento.

“No me quería quedar con las ganas de intentarlo”, explica la creadora, que empezó experimentando con el secado y prensado de flores hasta que, tras varios intentos, encontró la técnica adecuada que supuso el impulso definitivo a una marca adherida a Artesanía de Galicia. Una empresa distinta porque ha de adaptarse al ritmo de la naturaleza, lo que tanto complica su producción como hace únicos los resultados, pues el proceso de creación de cada artículo comienza mucho antes de que estos tomen forma, ya que “todas las flores y plantas que utilizo proceden del entorno natural, pero siempre desde una recolección respetuosa”, aclara Figueiras. “O lo cultivo yo o proviene de podas o de ramas rotas, no voy por ahí y corto una hoja sin más”, recalca desde su taller de centro de Betanzos.

Como bióloga, conoce a conciencia los ciclos naturales de cada especie y cuál es el momento adecuado para recolectarla, lo que resulta clave para una conservación correcta: “No es lo mismo recoger una flor en enero que en marzo; influyen muchísimo las lluvias, las horas de sol o la estación del año”, señala antes de advertir de que las condiciones meteorológicas pueden afectar directamente a sus colecciones, y de que un invierno especialmente lluvioso como este o cambios bruscos de temperatura pueden alterar la calidad de las flores o reducir la cantidad disponible. “Si no se dan las condiciones adecuadas, simplemente esa colección no sale ese año”, reconoce Nerea Figueiras.

La tarea, minuciosa y extremadamente sensible, combina técnicas artesanales y mucha experimentación anterior y, en este sentido, hasta acabó diseñando una máquina casera para secar las flores, capaz de regular temperatura y humedad.

En el caso de algunas especies, como las rosas, el secado puede tardar hasta dos meses en completarse: “Me llevó casi dos años cogerles el truco”, asegura con una sonrisa para añadir que después está el acabado y el encapsulado en varias capas de resina ecológica, aplicadas con intervalos de 72 horas entre una y otra, por lo una de estas piezas puede tardar en completarse “como mínimo, dos veces”.

Exclusividad

Además, cada artículo es distinto al otro, e incluso usando las mismas flores, el resultado nunca es idéntico, y a esto se añade aún otra dificultad: las colecciones dependen de la disponibilidad de plantas en cada temporada y, en algunos casos, también de daños ‘colaterales’ derivados de la manipulación, como señala la artista: “A veces tengo diez flores de girasol, pero después del secado y de las mermas quizá solo salen dos collares”, continúa, convencida de que quien compra este tipo de artículos sabe valorar todo lo que implica, y así se lo hacen saber cada día con encargos, que recibe de casi todo el territorio español, pero también de Francia.

“Hay gente que me dice: ¿no me puedes hacer uno? Y tengo que responder que no, porque no tengo flores”, lo que casi todo el mundo comprende, lo que “da confianza porque demuestra que realmente hay un trabajo artesanal detrás”, señala Nerea Figueiras.

Entre sus iniciativas más recientes destacan unos kits creativos que permiten a cualquier persona crear su propia joya desde casa. Los packs incluyen resinas, materiales e instrucciones para encapsular flores u otros elementos con valor emocional, como mechones de pelo de mascotas, cenizas o incluso leche materna. “La idea es dedicar unos minutos de autocuidado, aprender algo nuevo y hacer una pieza personal”, dice la creadora, que señala que estos kits nacieron también como alternativa a los talleres que solía impartir ella misma y que confía en reanudar desde Betanzos. A esta ciudad se mudó en 2024 pero o de manera casual: “Siempre me encantó y cada casa que veíamos aquí me enamoraba”, recuerda Figueras.

En la actualidad, desarrolla su trabajo desde el corazón del casco histórico, desde su casa-taller en la Rúa Irmandiños.