Área Metropolitana

La Cemma mantiene ingresadas a dos tortugas marinas llegadas a Arteixo y Sada por las borrascas

Los ejemplares se han denominado Pega y Mozarrón

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/03/2026 14:18
Tortuga marina en la UCI de la Cemma
Tortuga marina en la UCI de la Cemma
CEDIDA
La Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (Cemma) afirmó este viernes que mantiene ingresadas en su UCI a dos tortugas marinas llegadas en los últimos tiempos a las costas de Arteixo y Sada a causa del "violento e duradeiro tren de borrascas", explica la entidad.

"As costas de Galicia supoñen un paso oceánico no camiño das tartarugas mariñas que procedentes das áreas de cría do Caribe se distribúen polo Atlántico ao longo da súa longa vida, para voltar a reproducirse nas praias de orixe", indica la Cemma, quien puntualiza que los temporales provocaron "a aparición de numerosas aves mariñas abeiradas en especialmente nas costas de Galicia".

La labor de recogida de las tortugas es "fundamental", dado que cuando están varadas "as gaivotas poden causarlles graves danos, mais tamén outros animais terrestres", y señalan que el proceso es "moi simple, porque non precisan auga de xeito inmediato, senón que un ambiente húmido e quente é suficiente para proceder á evacuación cara ás UCIS".

Los ejemplares llegados a Arteixo y Sada llevan por nombre Pega y Mozarrón, respectivamente, y se encuentran en la UCI de tortugas marinas en Nigrán, que la Cemma tiene instalada dentro de la estructura de la Rede de Varamentos de Galicia. Allí están siendo atendidas por el equipo veterinario de la Coordinadora y "comparten habitación" con otros dos compañeros de su misma especie y llegados a las costas de Muros y Rianxo. 

Labores de recogida de tortugas marinas
Labores de recogida de tortugas marinas
CEDIDA

"É moi importante recoller a todas as tartarugas mariñas que sexan detectadas na costa e permanezan varadas ou aboiando sen moverse. A súa situación é crítica, con hipotermia e inanición, a súa vida pende dun fío. Só unha acción coordinada de recollida, evacuación e rehabilitación pode devolvelas sans e salvas de novo ao océano", subraya la Cemma en un comunicado.

