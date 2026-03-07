Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

Investigado un vecino de Teixeiro acusado de provocar diez incendios forestales

Redacción
07/03/2026 11:34
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña investiga a un varón como presunto autor de diez delitos de incendio forestal en la 2 fase de la operación 'Torunda'. 

Este operativo se inició a raíz del incendio del pasado 30 de julio 2025 en el término municipal de Oza–Cesuras. La investigación llevó a la detención de un varón como presunto autor de once delitos de incendio forestal en noviembre del año pasado. Los agentes siguieron indagando ante la sospecha de que esta persona pudiera estar relacionado con la autoría de otros diez incendios forestales ocurridos entre el 31 de julio y el 24 de agosto en los términos municipales de Curtis, Oza–Cesuras, Sobrado dos Monxes, Toques y Melide.

Los agentes determinaron que el presunto autor de estos era la persona detenida en noviembre por hechos similares, por lo que procedieron a investigarlo como presunto autor de diez delitos de incendio forestal.

