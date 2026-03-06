La Xunta destaca su aportación económica para mantener el rural de la comarca betanceira

La edil Carmen Barreiro, Do Campo y González, en Burricios Cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Oza-Cesuras, Pablo González, visitó este viernes las actuaciones de mejora del camino de Burricios y habló de las numerosas obras acometidas en vías de los municipios de la comarca de Betanzos. Así, valoró la aportación económica que ha hecho la Xunta en hasta catorce ayuntamientos (entre ellos Coirós, Curtis y Miño) de la zona, en los que gastó 416.000 euros.

Así, destacó que a nivel provincial fueron hasta 86 los municipios que recibieron ayudas de la consellería de Medio Rural, por un importe de más de 2,8 millones de euros.

Durante la visita, la delegada señaló que el pasado jueves terminó el plazo para solicitar las ayudas correspondientes al periodo 2026-27, dotada con un presupuesto de 19 millones.

La representante autonómica explicó que pueden optar a estos apoyos todos los ayuntamientos de la comunidad. En concreto, se trata de unas ayudas destinadas a financiar actuaciones de mejora en los caminos rurales.