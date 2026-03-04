Un hallazgo inesperado ‘reescribe’ la historia del cruceiro de Obra de Paño
Bergondo acaba de completar la restauración, que se cerró con la aparición de una pieza de fuste
La restauración del cruceiro de Obra de Paño, en San Xoán de Lubre (Bergondo) se completó con el hallazgo de un elemento desconocido que, una vez acabada la obra, se aconsejó dejarlo visible, explica el edil de Servicios y Patrimonio, Pablo Santiso. “Todo apunta a que se trata dunha peza que antigamente formaba parte do fuste da cruz” por lo que la construcción debía de ser más alta y, “por indicación dos técnicos decidiuse deixar esta peza á vista, como testemuño silencioso da antiquísima configuración orixinal do cruceiro”, añadió el también edil Juan Fariña Pedreira.
El cruceiro de Obra de Paño es una composición “sinxela do tipo de crucifixo, coa imaxe de Cristo crucificado na cruz na parte superior” y está datado en torno al siglo XVI, como recoge el informe encargado por el Ayuntamiento de Bergondo.
Los técnicos indican que su emplazamiento, en la unión de la DP-0812 y la DP-0803 hacia la aldea Alborelle, en Sada, supone un riesgo para su conservación, por lo que recomiendan un traslado y elevarlo para evitar nuevos destrozos, ya que en 2018 resultó dañado por la colisión de un vehículo que casusó “a caída do varal e toda a parte superior” y en 2024 sufrió un nuevo impacto de un coche derivando en “alteracións visibles no cruceiro”, que son las que acaba de reparar el cantero Ricardo Antelo en el marco de una intervención supervisada por Patrimonio de la Xunta.
Las actuaciones se realizaron siguiendo las indicaciones de los expertos, que establecieron que en la reconstrucción debería emplearse “morteiro tradicional de área lavada e cal hidráulica NHL 5 entonada con pigmentos terra no caso de ser necesario” y aconsejaron “reaproveitar as pezas atopadas in situ na medida do posible, repoñendo os faltantes en caso de ser necesario cun material discernible do granito orixinal pero compatible, como rocha granítica de tonalidade lixeramente diferente”, como ahora se puede ver en Obra de Paño.
Tras el hallazgo se puede concluir que el cruceiro era más alto y que en su construcción pudieron utilizarse elementos de otros conjuntos, de distintos orígenes o del mismo Lubre. Ahora, estudian recuperar otros cruceiros y, en concreto, analizan las singularidades de uno situado en Vixoi.