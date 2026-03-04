Los jóvenes de Oleiros evalúan la oferta de estudios para hacerse un hueco en el mercado laboral

La feria se celebró en el pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz Carlota Blanco

Equipararlo a un faro que guía a barcos desnortados hacia puerto seguro sería hiperbólico pero sí podría alcanzar la categoría de foco que encamina a los estudiantes de ahora para hacerse un hueco en el mercado laboral del futuro. Y seiscientos alumnos de ESO y Bachillerato del municipio de Oleiros se valieron este miércoles de la ‘Feira de orientación académica y profesional’ para valorar cuál puede ser la senda lectiva o laboral que más les conviene para, en el plazo de cuatro o cinco años, disponer de un empleo con garantías.

Mateo Vázquez y Martín Pérez son estudiantes del instituto Neira Vilas y ambos coinciden en ‘buscarse la vida’ por el ramo de Económicas. “Este tipo de ferias son buenas porque aunque tengas las ideas bastante claras siempre conoces más opciones”, apuntan al unísono.

Treinta y cinco propuestas

El certamen, desarrollado en el pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, entre las 09.30 y las 17.00 horas, contó con la presencia de 35 entidades, entre las que se encontraban universidades, centros de Formación Profesional, escuelas públicas y privadas, academias de oposición y fuerzas armadas residencias de estudiantes, entre otras propuestas.

A la Escuela Superior Marcelo Macías la representaban Esther López y Laura Caneda. “Para nosotras es fundamental este tipo de ferias porque matriculamos a muchos estudiantes de Oleiros. Además, está muy bien organizada”, apunta la primera, que confiesa que suelen estar más interesados en obtener información los alumnos de ESO que los de Bachillerato.

María José Santos, aparte de responsable de la Concejalía de Educación de Oleiros, es también la de la organización de un evento que cumple este año la quinta edición.

“Xurdiu porque os pais pedíannos información sobre as posibilidades de estudo e traballo que podería haber para os seus fillos”, señala la edil, que destaca la colaboración aportada por los centros educativos Neira Vilas, María Casares, Miraflores e Hijas de Cristo Rey.