El Pasatiempo y sus 40 años en manos de Betanzos: la celebración de un reto inacabado

Estanque del Retiro, que ha sido recuperado, ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Esta semana se cumplen cuatro decenios de la compra, por parte del Ayuntamiento de Betanzos, de la Finca El Pasatiempo. Las conversaciones se habían iniciado tres años antes, en 1983, cuando el entonces alcalde, Antolín Sánchez Presedo, se desplazó hasta Madrid para negociar con los nietos de Juan García Naveira la adquisición de unos terrenos en el nivel inferior, los que ahora ocupa el Complexo Deportivo de O Carregal.

“Con aquello se rompió el cascarón, todos los descendientes tenían claro que El Pasatiempo tenía que ser para la ciudad”, recuerda Jaime Lafora, uno de los nietos de Doña Águeda, que acompañó a Sánchez Presedo en los trámites y que, cuarenta años después, destaca el espíritu de colaboración que imperó en toda la operación, que se consumó en 1986 con Manuel Lagares.

Así, el viernes 21 de febrero, la corporación municipal, en sesión extraordinaria, aprobó la adquisición de El Pasatiempo por 31 millones de las antiguas pesetas y, el sábado 1 de marzo, herederos de los García Naveira y el alcalde sellaron el acuerdo de compra mediante escritura ante el notario Joaquín Delibes. En ese momento, la institución municipal abonó siete millones, mientras que otros nueve se ingresarían en 1987, ocho en 1988, y los siete restantes, en 1989.

Los García Naveira, tras la compra de 1986 Archivo El Ideal Gallego

Con esta crucial operación –donde se incluía toda el área histórica, el de las terrazas– y la anterior, la realizada en 1983, la ciudad pudo disponer de 50.000 metros cuadrados, ‘divididos’ por la avenida Fraga Iribarne.

Después de su acondicionamiento inicial en los noventa y varios intentos de revalorización, las obras para recuperar la Huerta de Don Juan, como todavía la conocen muchos vecinos, están en curso pero no marchan a la velocidad que reclaman los vecinos, que temen que los daños acaben siendo irreparables, en tanto la situación actual de algunas áreas es de riesgo y está cerrado desde incluso antes de la crisis sanitaria de 2020.

Origen

El espacio enciclopédico al que apuntó Luis Seoane y el anticipo del naif que señaló Carlos Martínez-Barbeito, es también la exhibición de los ideales de Juan María García Naveira.

En 1893, a pesar de los obstáculos que encontró en los sectores más conservadores, el menor de ‘Os Subela’ asumió el reto de construir un área de recreo a la manera de los creados en distintas urbes entre los siglos XVIII y XIX de la mano de las administraciones, como la Ciudadela de Barcelona o el María Luisa de Sevilla. La diferencia era significativa pues, en su caso, la promoción correría a cargo de un particular: Juan García Naveira, un hombre que, tras emigrar a la Argentina, invirtió en la ‘revolución’ social, cultural, educativa y económica de su ciudad natal: Betanzos.

Detrás de su empresa, además del dinero de su odisea argentina, se situaron el compromiso y la voluntad de un indiano inquieto por las circunstancias mundiales, enterado y condicionado por el contexto convulso de los años que antecedieron a la Gran Guerra (1914-1918).

En los últimos días de 2025, la Xunta y el Ayuntamiento de Betanzos analizaron el avance de las actuaciones, en las que se invierten 1,5 millones del Programa Xacobeo Next Generation, destinado a BIC (Bien de Interés Cultural) vinculados al Camino de Santiago.

La alcaldesa, María Barral, y el director xeral de Turismo de la Xunta, José Manuel Merelles, abordaron la evolución de las obras, las que se han completado y las que restarían desde ahora hasta mediados de este 2026, el máximo establecido en la convocatoria de la UE.

Dado el volumen de las actuaciones que restan, el Ayuntamiento de Betanzos reconoce una cierta “preocupación por el poco tiempo que hay para cumplir los plazos impuestos en los fondos europeos, aunque existe un compromiso claro de Turismo de que se agilicen al máximo las obras”, señaló la regidora, que aseguró que, si bien confía en que acaben en plazo, “si hubiese alguna actuación pendiente”, la asumiría la Xunta.

Con las actuaciones realizadas o en vías de contratación a través de los Next Generation y las acometidas en virtud del convenio entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos, que sirvieron para recuperar el Estanque del Retiro, la recuperación integral de El Pasatiempo avanzará de manera considerable, pero “todavía quedará una parte, en torno a un 30%, para la que será necesario buscar más vías de financiación, bien a través de fondos europeos, a nivel estatal o autonómico, pero trabajaremos en esa línea para que lo que quede pueda ser incluido en otras fases y podamos disfrutar del legado de los Hermanos García Naveira en todo su esplendor en poco tiempo”, explicó la alcaldesa, María Barral.

“Los nietos, de los que no vive ninguno, donaron a Cáritas lo ingresado por aquella venta de 1986”

En la venta de 1986 intervinieron siete nietos de Juan García Naveira, de los que cuatro residían en Argentina y tres en España. En la actualidad no vive ninguno de ellos, “solo el marido de una de ellas”, explica Jaime Lafora González, nieto de Doña Águeda y el menor de los descendientes de Agueducha, una de aquellas nietas de Don Juan que “tuvo claro que El Pasatiempo debía ser para el Ayuntamiento de Betanzos”.

En todos los trámites, los herederos antepusieron su compromiso con la ciudad betanceira a cualquier interés económico e “hicieron suya la máxima de su abuelo y de su hermano Jesús” de seguir colaborando con Betanzos. “En su día no se dijo y tampoco ahora voy a dar nombres, pero parte de ellos donaron lo ingresado por la venta de El Psatiempo a Cáritas”, explica el propio Lafora, que insiste en la necesidad de conservar y revalorizar el legado de los García Naveira en el municipio. De la misma manera, ensalza el espíritu de aquellas corporaciones, recién estrenada la era democrática, con el patrimonio y su recuperación para ponerlo a disposición de Betanzos.