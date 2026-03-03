Antón Lagares | “¿Tortilla o repollo de Betanzos? Yo, tortilla siempre”

Antón Lagares

El Dxt Campeón, del Grupo Editorial El Ideal Gallego, entregó hace unos días los Premios al Talento Base 2026. Once distinciones a las que se sumaron cuatro especiales por el treinta aniversario del diario, nacido en 1995. Una de ellas, la de Mejor Deportista Masculino Individual, navegó hasta Betanzos. En la canoa de Antón Lagares, una de las revelaciones de 2025.

El Mandeo imprime carácter, lo mismo que los madrugones, las mareas y el silencio imperante aguas arriba, hasta donde casi nadie sube en invierno, a excepción de los valientes del Club Náutico Ría de Betanzos.

“Carlos Arévalo es un ejemplo a seguir para todos los deportistas de Betanzos y, sin duda alguna, pasará a la historia”

Nacido en 2008, tras asomarse a otras disciplinas que acabó descartando, a los 13 años encontró su destino en la canoa y, sobre ella, inició un ascenso meteórico y comenzó a recorrer el mundo exhibiendo el nombre de Betanzos. Tan meteórico que enseguida se incorporó al Centro de Alto Rendimiento de Murcia (CAR), un paso decisivo en su carrera que ahora continúa más cerca, en Pontevedra. En cualquier caso, más allá de las medallas, Antón es también un chico de Betanzos que, si los entrenamientos no se lo impiden, vuelve a casa y al Mandeo.

¿Qué tiene el agua del Mandeo? Dice Javier Benito, uno de sus entrenadores, que ahí reside el éxito del Ría de Betanzos.

Es un río maravilloso y muy agradable para entrenar pero, sin duda, el éxito no reside en el agua sino en el propio Javito (Javier Benito), que demuestra ser uno de los mejores entrenadores que puede ser día a día.

El secreto también puede estar en la alimentación. ¿Tortilla o Repolo de Betanzos?

Tortilla siempre, no sé con cual de las de mis dos abuelas quedarme pero, sin duda, tortilla.

¿Cómo recuerda sus primeros entrenamientos?

Mis primeros entrenamientos fueron en 2019, en una modalidad diferente a la que estoy ahora mismo y la verdad que me lo pasaba muy bien. Me apunté porque algunos amigos míos también iban.

¿Qué papel jugaron tanto su familia como sus amigos en aquellos primeros años?

Como bien dije antes, los amigos jugaron un papel fundamental en el piragüismo al principio y ahora lo siguen siendo. El deporte te hace crear un vínculo con la gente con la que lo practicas muy fuerte. Mi familia también fue siempre un apoyo fundamental en todo en mi vida.

¿Cómo describiría la esencia o identidad de Betanzos?

La esencia de Betanzos, para mí, es lo cercano que se siente todo y la sensación de hogar que transmite.

Un sitio con el que se identifique

Rotundamente, con el club, pero lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en ir a Betanzos son los paseos en las mañanas de verano de camino a entrenar con mi amigo Diego.

¿Y un personaje histórico?

No me identifico ahora mismo con ninguno en concreto, pero considero que Carlos Arévalo es un ejemplo a seguir para todos los deportistas de Betanzos y que sin duda pasará a la historia.

Estando en el CAR de Murcia se desplazó hasta Cartagena para asistir al debut de Gilsanz como entrenador del Dépor. Unos meses más tarde, él lo ensalzó a usted como modelo a seguir para los niños de Betanzos ¿Qué tienen los betanceiros que se alegran tanto del éxito de su vecino que hasta lo sienten como propio?

Al ser Betanzos una ciudad muy cercana, todo está muy relacionado y estamos todos muy unidos. Óscar Gilsanz fue un gran deportista y es un gran entrenador pero, sobre todo, es una gran persona y creo que esa es la clave para que la gente se alegre de tus éxitos.

¿Cómo ha influido la ciudad en su formación personal y deportiva?

En Betanzos son muchos los deportes y muchos los clubes, por lo que tienes un gran abanico para elegir; yo probé muchos deportes hasta encontrar el mío. Creo que esto tuvo una gran influencia en mi formación deportiva ya que fui adquiriendo experiencia desde pequeño.

¿Cómo se imagina dentro de diez o veinte años?

Igual de feliz, de contento con el piragüismo y, si es posible, trabajando de psicólogo.

¿Qué pediría para el deporte de Betanzos?

Tirando para casa, primero de todo, pediría que el río tuviera un mejor mantenimiento. También creo que sería una buena opción volver a realizar la gala del deporte, ya que le daría visibilidad al deporte betanceiro. 