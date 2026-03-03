Alternativa lamenta la demora judicial en revocar los decretos del gobierno tránsfuga de Sada

Garcia Seoane presenció la moción de censura en noviembre de 2022 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Han transcurrido más de tres años, un plazo que se le ha hecho casi eterno al presidente de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, en lo que se refiere al tiempo que ha tardado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en revocar los decretos y nombramientos efectuados por el gobierno tránsfuga de Sada presidido por María Nogareda, los días 18 de noviembre y 22 de diciembre de 2022.

“A elementa golpista que estaba en Alternativa e se brindou a facer unha moción de censura para que lle deran a alcaldía convertíuse en tránsfuga despois de que a expulsáramos. E como tal non podía adoptar as medidas que adoptou. Non obstante, lamentar a lentitude da xustiza en emitir o fallo da sentencia”, dijo ayer el también alcalde de Oleiros durante su habitual intervención semanal de los martes en la emisora local de Radio Coruña.

“É lamentable tamén a ambición desmesurada dos elementos (ediles de Alternativa y del PSdG) que os levaron a presentar unha moción de censura contra un goberno lexítimo como o que presidía Benito Portela”, añadió García Seoane, al tiempo que se quejaba de que los concejales tránsfugas no se vean obligados a restituir las retribuciones cobradas durante su mandato.

Fundamentos

El alto tribunal, en la sentencia fechada el pasado 26 de febrero y a la que cabe interponer recurso ante el Supremo, especificaba que ninguno de los concejales debe reintegrar lo percibido por sus funciones, pues indican que los actos administrativos, aunque posteriormente anulados, se presumen legítimos hasta su invalidación formal.

“La doctrina del enriquecimiento indebido puede amparar el pago de trabajos encomendados verbalmente y sin título jurídico alguno, pero también ese enriquecimiento indebido se produciría en el caso de que la entidad local les exigiera a los cuatro concejales la devolución de los importes que percibieron por los servicios que se les encomendó a través de una resolución y dos acuerdos plenarios que se presumían ajustados a derecho, aunque luego fueran anulados, pues entenderlo de otro modo supondría hacer recaer, exclusivamente sobre quienes trabajaron en las funciones asignadas, el efecto negativo de la actuación anómala que adoptó la autoridad superior”, apuntaban los jueces encargados de la causa.

La ‘triste’ alegría del líder de Alternativa viene a sumarse al aplauso de Sadamaioría, formación independiente liderada por Portela y objeto de la censura que aupó, el 18 de noviembre de 2022, a Nogareda a la alcaldía.

“Sada tivo un goberno tránsfuga en base a acordos ilegais. María Nogareda presidiu un goberno ilegal gobernado por ela mesma”, indicó a través de un comunicado, mientras sostiene que la doctrina dictamina que la situación de transfuguismo se da cuando esta ha sido comunicada.