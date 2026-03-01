Dos heridos en sendos accidentes en A Pasaxe y Cecebre

Imagen de archivo de Emerxencias Oleiros CEDIDA

Dos personas fueron atendidas en la tarde de este domingo por los servicios sanitarios tras sufrir sendos accidentes en Perillo (Oleiros), a la altura de A Pasaxe, y en la AC-221 en Cecebre (Cambre), según informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia.

El primero de los sucesos tuvo lugar a las 18.00 horas en la AC-12, en el puente de A Pasaxe, en dirección Madrid. Un coche colisionó contra una moto y fue un particular quien dio aviso a la central de emergencias, que por su parte alertó al 061, Policía Local, Guardia Civil y los Bomberos del Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros. Los profesionales médicos atendieron a una persona herida en el punto, aunque no se tiene constancia de que fuese trasladado a un centro hospitalario.

A las 18.51 se produjo otro accidente, en este caso una caída de moto en el kilómetro 5 de la AC-221 a su paso por Cecebre. El 112 Galicia confirmó que el motorista resultó herido y tuvo que ser atendido por efectivos de Urxencias Médicas. Hasta el lugar se desplazaron, también, la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local de Cambre.