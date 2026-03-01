Carmen Pardo, premio Impulsa: “Es un honor tener el sello Artesanía de Galicia”
Carmen Pardo tiene 29 años, estudió Diseño Gráfico y hace dos decidió emprender con Dalenda Jewels, una marca gallega de joyería artesanal a base de arcilla polimérica, resina y acero inoxidable que ha sido la iniciativa mejor valorada en la tercera edición de los premios Impulsa, organizados por Coruña The Style Outlets con la colaboración de la Xunta y la Fundación Juana de Vega (Oleiros).
¿Qué supone este galardón?
Es cierto que los comienzos son complicados y que te valoren así te ayuda a continuar. Voy a cumplir dos años desde que decidí empezar este camino y estoy muy contenta y muy agradecida.
¿Cómo es el proceso creativo a la hora de materializar sus ideas?
Yo trabajo sobre todo con arcilla polimérica y resina pigmentada, que es un elemento común en casi todas mis piezas. Luego, respecto al metal utilizo acero quirúrgico por tema alergias, etc. Y sobre todo me centro en formas geométricas, también orgánicas, depende un poco de las colecciones. El color también es muy importante, aunque suelo utilizar tonos bastante neutros.
¿Qué objetivos se marca?
Me gustaría seguir con lo que hago ahora, que es lo que más me gusta junto con estar presente en ferias, trabajar en el taller y bueno, es verdad que mi objetivo también es trabajar más la parte redes sociales o la página web.Está siendo un camino muy bonito y tengo que agradecer a mis padres y a mis amigos el que me hayan animado a empezar Dalenda Jewels. Dentro del contexto emprendedor, algo que me ha ayudado mucho es la obtención del certificado Artesanía de Galicia, y es un honor estar bajo el paraguas de una marca tan prestigiosa que no solo incrementa el valor de tu propuesta, sino que también te une con una manera de entender la vida. Y de compartirla con otras muchas personas que forman parte de esta identidad y que construyen pasito a pasito una parte fundamental de nuestra comunidad autónoma.
¿Qué le diría a alguien que está pensando en emprender?
Que adelante, que hay que intentarlo siempre. Es muy normal que dé vértigo al principio, hay muchas situaciones que no dependen de ti o que no entiendes y tienes que formarte, pero hacer realidad algo que estaba solo en tu cabeza es maravilloso y le da un valor añadido al proyecto.