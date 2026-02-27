Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

Un regalo con acento de Miño para David Broncano

El grupo Bala lleva a 'La Revuelta' una pieza de Lúa Mosquetera homenaje a Robe Iniesta

Noelia Díaz
27/02/2026 10:45
Violeta Mosquera y Ánxela Baltar, Bala, en 'La Revuelta'
Violeta Mosquera y Anxela Baltar, Bala, en 'La Revuelta'
SANDRA CASADO (LA REVUELTA RTVE)
El grupo coruñés Bala, formado por Anxela Baltar y Violeta Mosquera, fueron entrevistadas este jueves en el programa de David Broncano, 'La Revuelta' (TVE), donde promocionaron la reedición de sus dos primeros discos -Human flesh (2015) y Lume (2017)- y su nueva gira, que comienza este sábado en el Playa Club (20.00 horas)

Antes de empezar la charla, en la ya habitual fase introductoria en que los invitados permanecen de pie y entregan regalos al presentador, las integrantes de la banda de rock emocionaron al 'showman' con un detalle que Broncano calificó como "preciosísimo". Un bastidor con un bordado de Lúa Mosquetera, poeta de Miño e impulsora de un club de costura, en el que se veía una imagen de la entrevista que el cómico realizó a uno de sus ídolos, el músico Robe Iniesta, con diferentes florituras y la frase 'Iros todos a tomar por culo' -en alusión a uno de los discos icónicos de Extremoduro-. 

"Esto es muy bonito y muy emocionante. No lo he visto venir. Directo al corazón", dijo Broncano, que agradeció cariñosamente el detalle y lo colocó en la mesa del programa. Por su parte, Bala señaló que quizá el grupo no existiría de no haber existido Robe y Extremoduro. "Cuando murió lloré lo más grande", dijo Baltar, mientras que Violeta Mosquera añadió: "Poca broma, anda que no quemamos Extremo, ese disco además".

Bordado de Lúa Mosquetera para La Revuelta
Bordado de Lúa Mosquetera para La Revuelta
RTVE

La conexión con Miño y con A Coruña no quedó ahí, ya que Anxela Baltar vestía una camisa de la firma La Mapache, que regentan en la Cuesta de San Agustín -y cuentan con otra sede en Santiago- la hermana de Lúa Mosquetera, Zeltia Mosquera, y su pareja, Hadrián Gómez. Ambos son conocidos por elaborar prendas con artículos usados -colchas, sábanas e incluso piscinas hinchables- y han diseñado outfits para artistas como Ortiga, Cris Iglesias, Xoán Fórneas, Fillas de Cassandra o David Perdomo. En este caso, Baltar llevaba una camisa a partir de una tela negra con colores que pintó su hija de cuatro años.

Tras el Playa Club, Bala -que interpretó en 'La Revuelta' su tema 'Prisas'- actuará el 6 de marzo en Bilbao, el 14 en Granada, el 3 de abril en Hondarribia y al día siguiente en Piloña, donde mezclarán algunos de sus temas más recientes -lanzaron el disco 'Besta' en 2024- con los de sus inicios.

