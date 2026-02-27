Mi cuenta

Área Metropolitana

El CIAM de Mabegondo, de ser referente a estar en riesgo de “desmantelamento”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
27/02/2026 22:50
Un momento del pleno de este jueves de la Diputación de A Coruña
Un momento del pleno de este jueves de la Diputación de A Coruña
Cedida
La Diputación de A Coruña aprobó una moción de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños (AV) para exigir a la Xunta a adoptar medidas para la recuperación del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM).

Entre otros motivos expuestos, se incidió en la “crítica situación deste centro de referencia que cualifican como un ‘abandono histórico’ por parte da institución autonómica y en la necesidad de dotar el CIAM de medios y recursos para asegurar su continuidad tras años de menoscabo y deterioro de sus instalaciones en Abegondo.

El socialista Bernardo Fernández denunció durante su intervención el alcance de la “situación actual de abandono do centro, que non ten xustificación e que é toda unha metáfora do abandono do rural galego”, mientras que, desde AV, Ángel García Seoane, incidió también en el declive de un centro “que foi exemplar, con instalacións inmellorables, pero que levan vinte anos arruinándose”, y desde el BNG reivindicaron “máis investigación pública no ámbito agrario”, expuso Avia Veira.

En representación del PP Juan Carlos García Pose se preguntó “qué lle leva aportado o CIAM a unha explotación do sector lácteo?” asegurando que el centro “está por detrás da realidade produtiva de Galicia”.

El acuerdo demanda “unha partida orzamentaria para renovar maquinaria agrícola e instalacións agrogandeiras obsoletas, así como a finalización das obras e o equipamento do banco de xermoplasma, que actualmente se atopa inacabado a pesar das promesas da Xunta”.

Asimismo, se solicita “a renovación da xerencia do centro para asegurar unha xestión máis transparente e participativa” en las instalaciones de San Tirso de Mabegondo y se advierte de que en noviembre “seis investigadores abandonaron o CIAM tras un concurso de traslados”, agravando aún más la situación:  “Esta falta de persoal técnico e investigador dificulta o acceso a proxectos competitivos e obriga aos profesionais a asumir tarefas básicas de coidado de animais ante o desbordamento do persoal de campo”, explica la iniciativa de PSdeG-PSOE, BNG y Alternativa dos  Veciños.

Asimismo, apunta a la inseguridad existentes mencionando “un accidente recente cunha máquina en mal estado que levou ao precintado de parte do equipamento por non cumprir a normativa vixente, recoge el texto aprobado este viernes, día 27. “Esta situación de abandono pon en risco a traxectoria dun centro que durante 140 anos foi referente europeo e clave en fitos como a creación da raza rubia galega”, termina la iniciativa aprobada por PSOE, BNG y AV.

En la misma sesión se aprobaron por unanimidad una moción del grupo popular relativas a la modificación del Reglamento General de Costas y la condena de actos vandálicos contra algunas sedes políticas de la provincia, como la del PP de Sada.

