Una ruta secreta y una alianza de Sada, Bergondo y Betanzos, ahora reconocidos por la Xunta

El itinerario discurre bordeando la ría y las marismas a la altura de Mariñán Archivo El Ideal Gallego

A Sada, Bergondo y Betanzos los une mucho más de lo que imaginan los vecinos de estos tres municipios cercanos a A Coruña. Como una antigua ruta a Compostela que, partiendo del Porto de Fontán discurre por la ‘Xoia das Mariñas’ hasta la capital brigantina, donde concurre con la variante del Camiño Inglés que sale de Ferrol. Una alternativa documentada por Vales Villamarín en 1950.

Alternativa de Bergondo saludó con entusiasmo que, tras años de reivindicación, este Itinerario Mariñán sea uno de los ocho que la Xunta acaba de elevar a la categoría de ‘Itinerario Cultural de Interese Autonómico’, creado para reconocer aquellas rutas que, “sen contar cos requisitos exixidos na Lei de Patrimonio Cultural para ser considerados Camiño de Santiago, si reúnen os elementos necesarios para emerxer como categoría singular no ámbito cultural de Galicia”.

En el Anuario Brigantino 2002 se recoge el estudio de Vales, que hace referencia a tres rutas, y una de ellas es esta mariñana, la reivindicada durante decenios por Sada, Bergondo y Betanzos.

Desde Alternativa dos Veciños señalan que este ‘roteiro’ cuenta con dos alternativas de seis y catorce kilómetros, “na que se destaca a súa riqueza de patrimonio arquitectónico e relixioso”, más aún en un año en que se conmemora el noveno centenario del Mosteiro de San Salvador. Una de las muestras más destacadas del románico de As Mariñas. Un enclave único y, desde una óptica emocional, de los más importantes para muchos vecinos de Bergondo.

El itinerario discurre por delante del convento, pero antes, después de salir del Puerto de Sada –“fortificado en el siglo XVIII, donde desembarcaban numerosos contingentes de peregrinos extranjeros, especialmente ingleses e irlandeses”– avanza por el centro urbano sadense y la Costa de Ouces para continuar por “las aldeas de Mesoiro, Casal y Río”; por A Areosa y Bergondiño, “bordeando el atrio o compás de la iglesia” de San Salvador, escribió Vales. Seguimiento En su recorrido por Bergondo también destacan otros enclaves, tal y como comentan desde AV, como el Pazo se Oreiro, San Xoán de Ouces, donde está enterrado Xoán Vicente Viqueira, o el Pazo de Mariñán.

De allí, avanza hacia Miodelo y, de este núcleo entra a Betanzos, donde continúa por Pontellas e Illobre para desembocar a la altura del santuario de A Angustia para después descender por A Condomiña hasta A Magdalena. Aquí, el caminante puede escoger entre entrar al casco histórico o continuar por O Carregal hasta As Cascas y unirse allí al Camiño Inglés.

“A distinción chega nun momento extraordinario” por los “900 anos do mosterio” y, en este sentido, AV “fará un seguimento das accións que se desenvolvan para a sú divulgación, co obxectivo de que este recoñecemento contribúa á conservación do patrimonio e a dinamización cultural e turística de Bergondo”.