Área Metropolitana

El guiño de una empresa coruñesa a los grafiteros de O Burgo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/02/2026 16:25
Cartel en un baño portátil del paseo de O Burgo
Cartel en un baño portátil del paseo de O Burgo
PAZ LOUZAO
Dicen que se cazan más moscas con miel que con vinagre y eso ha debido de pensar la empresa responsable de los baños portátiles del paseo de la ría de O Burgo, que ha mandado un cariñoso mensaje a los grafiteros de la zona.

"Queridos grafiteros del Burgo: os dejamos aquí un lienzo en blanco. Expresaos libremente. Por favor, no pintéis la puerta ni el interior. Muchas gracias por tu colaboración". Es el texto que puede leerse en uno de los urinarios cercanos al puente de O Burgo, en el que uno de los lados está forrado con una lona completamente lisa para que los artistas realicen sus pintadas.

La artífice de la amable 'campaña' es Sugema, empresa de diseño de eventos creativos que también alquila baños portátiles y otros elementos y que se ubica en el polígono coruñés de Pocomaco.

Urinario portátil en la ría de O Burgo
Urinario portátil en la ría de O Burgo
PAZ LOUZAO

El Ayuntamiento elaborará un catálogo de "lienzos urbanos" donde podrán pintar los grafiteros

