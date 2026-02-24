Todo para los peques a 10, 20 y 30 euros: la tienda sadense que liquida stock en A Coruña

Lucía Vidal posa en la tienda de Federico Tapia donde realizará el outlet CARLOTA BLANCO

Nai Concept Store abrió en 2023 en la calle Betanzos de Sada como un proyecto que propiciase la conciliación laboral y familiar de su fundadora, Lucía Vidal. El éxito fue rotundo y solo un año después decidió abrir una segunda tienda en Federico Tapia, donde esta semana pondrá en marcha un outlet en versión efímera, durante tres días.

“Ponemos todo a 10, 20 y 30 euros, precios cerrados para colecciones de otras temporadas. También tendremos cosas de esta temporada que están en rebajas y una selección de productos que igual tienen pequeñas taras, como un libro que se haya usado en la tienda o un juego que sufrió un pequeño golpe durante el transporte”, explica Vidal, la impulsora de la marca, que comercializa juguetes educativos, libros, textil y decoración con un sello común: diseño y producción sostenibles.

El outlet pop up abrirá este jueves y viernes (26 y 27) de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que el sábado (28) será de 11.00 a 14.00 y quizá funcione también por la tarde. “Iremos viendo, especialmente si el tiempo acompaña, porque este mes ha sido muy, muy complicado con las lluvias, no había nadie por la calle. Ahora estamos empezando a resurgir un poco”, apunta la emprendedora, que creó Nai Concept Store cuando se quedó viuda y con un niño pequeño.

“Nai nació de mi situación personal, como familia monoparental la conciliación era algo complicado y así Víctor podía pasar tiempo en la tienda, jugando o correteando. Esto fue creciendo y nos hemos ido adaptando, pero a él le sigue encantando pasar tiempo aquí”, dice Vidal.

La tienda de Sada funciona también como una pequeña ludoteca, ya que a menudo acoge talleres creativos, actividades de lectura y otras propuestas. La particularidad de Nai es que los más pequeños pueden probar los artículos, ojeando los cuentos o jugando con el muestrario, lo cual ayuda a los padres a tener ideas sobre los pasatiempos que más les gustan.

“Me encanta que los niños estén por aquí y se diviertan mientras sus padres hacen algo que para ellos es aburrido, ir de compras. Solo un año después de abrir en Sada quisimos probar suerte en A Coruña y encontramos el local de Federico Tapia, que encajaba perfectamente con nuestra estética: en un edificio antiguo, en un barrio muy chulo y que nos permitía darnos a conocer en la ciudad. Fue un poco loco pero estamos muy contentas”, añade la creadora de Nai Concept Store, quien destaca también el apoyo de sus compañeras, Noelia y Silvia.

Básicos atemporales

Lucía Vidal señala que el outlet que habilitará estos días en el número 68 de Federico Tapia es el mejor momento para hacerse con básicos atemporales, como sudaderas, jerseys o calzado. Trabajan con marcas como Bobo Choses, TinyCottons, Piupiuchick, Birinit, Bonmot, Play Up, Quincy Mae, Monnëka o Milky Choice, entre otras, “todas ellas con filosofía de tejidos sostenibles y duraderos, que no pasan de moda”.

La empresa busca “el movimiento circular” de los productos y hacer sitio para las nuevas colecciones que llegan. “Nosotras ya hemos comprado lo del invierno que viene y liquidamos lo que ya lleva más tiempo en tienda”, dice la emprendedora. Será a partir de este jueves a las 11.00 horas.