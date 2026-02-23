Las obras del dragado ambiental de la Ría de O Burgo, distinguidas por el Colegio de Ingenieros con el Premio San Telmo

El jurado del XIV Premio San Telmo, reunido este lunes en A Coruña en la sede de la Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ha acordado distinguir como la mejor obra de ingeniería gallega en los años 2024 y 2025 al “Dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo”, promovida por Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ejecutado por la UTE O Burgo (Acciona-MAB).

Asimismo, el jurado ha acordado otorgar dos accésits del XIV Premio San Telmo a las actuaciones: “Pasarela y ascensor urbano HALO. Proyecto: Conexión peatonal entre las calles Serafín Avendaño y Vía Norte en el Ayuntamiento de Vigo”, promovida por el Ayuntamiento de Vigo y ejecutada por UTE HALO VIGO (Ferrovial- Oreco Balgon) y a la “Autovía Lugo-Santiago (A54). Tramo: Enlace de Melide Sur – Enlace Palas de Rei”, promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ejecutada por Acciona Construcción S.A.

El presidente del jurado y decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Galicia, Enrique Urcola Fernández-Miranda, explica que “el nivel de calidad de los proyectos es superior a los de otros años. Han sido unos premios muy merecidos y disputados, porque se ha mejorado en los niveles de obras y que hay más obras y más oportunidades para las empresas”. Además, anunció que la Plaza de Lugo de A Coruña acogerá del 3 al 11 de marzo una exposición de los participantes en los premios San Telmo, así como de los ganadores en las trece ediciones anteriores.

Obras premiadas

Carlos Gil, director de las obras del Dragado de la Ría de O Burgo y jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, señaló que “para todo el equipo supone un reconocimiento a una obra de mero carácter medioambiental, modelo de ingeniería del siglo XXI”. Además, destaca que “desde el punto de vista técnico es una obra innovadora porque no se ha realizado en España confinamiento con geotubos de los materiales contaminados y en Europa se han hecho en zonas muy puntuales. Es una obra innovadora porque es la primera vez que se hace algo de este tipo”.

Carlos Gil también pone en valor que el dragado ambiental de la Ría de O Burbo es “una obra de gran complejidad técnica que está muy bien estudiada puesto que hemos cumplido los plazos escrupulosamente y no ha habido modificados, la obra se ha ajustado a un proyecto perfectamente definido, donde había un equipo de científicos apoyados por el CEDEX y una gran cantidad de ingenieros, más de 300.000 horas de trabajo durante 29 meses que subraya la importancia de la obra en sí”. Además, desde un punto de vista social, destacó que “para los habitantes el poder disponer de este pulmón verde que enlaza 11 km de senda y que protege una superficie zostera de más de 30 hectáreas pues supone todo un reto tecnológico”.

El Halo de Vigo es “una conjunción de ingeniería y arquitectura. El diseño que pretendía ser una figura simple y escultórica, pero oculta una complejidad constructiva que ha sido posible por el esfuerzo de muchos profesionales”, según palabras de Miguel Sacristán Montesinos, director de oficina de Arenas & Asociados, coautor del proyecto del Halo y director de la obra. Miguel Sacristán mostró su agradecimiento por el accésit del XIV Premio San Telmo “porque es un reconocimiento de la profesión a este proyecto, del que estamos muy satisfechos con el resultado de la obra y especialmente por la acogida de los ciudadanos de Vigo como parte de la ciudad. Con más de 2 millones de usuarios al año, tiene una gran repercusión en la vida de los vigueses”, al tiempo que aprovechó para resaltar el trabajo de las empresas participantes.

Finalmente, Fernando Díez Gómez, director de la obra e ingeniero de caminos del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, destacó que después de muchos años de trabajo en la Autovía de Lugo “me gustaría destacar el viaducto sobre el río Pambre, porque aparte de ser el viaducto más largo de la provincia de Lugo a nivel de carretera con 977 metros, es muy singular el proyecto constructivo en esa autocimbra que consiguió hacer el vano central de 87 metro”. Se trata de una obra muy esperada por la sociedad gallega, que significará un antes y un después en la conexión de Lugo con la capital de Galicia.

Entre las novedades de la convocatoria de este año del Premio San Telmo destaca que se trata de la primera edición en la historia al que se presentan tantas obras de ingeniería a concurso, un total de 8. También este año alumnos de la ETS de Ingeniería de A Coruña han podido participar como jurado por primera vez. Precisamente en la Escuela se instaló una pantalla de televisión en la que se recogían las diferentes presentaciones de las ocho obras para que los estudiantes pudieran estudiarlas y valorarlas para luego depositar su voto

Obra innovadora

La ría de O Burgo recoge aguas del río Mero, bajo el puente viejo de O Burgo y varios arroyos a lo largo de su perímetro. Es el pulmón verde costero del área metropolitana donde confluyen los términos municipales de A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros. Esta área costera, ha sido receptora durante años de numerosos vertidos que deterioraron la calidad de sus aguas y crearon una capa de sedimentos contaminantes procedentes de vertidos industriales y urbanos. Su saneamiento ha sido durante años una demanda vecinal que ocasión la redacción del proyecto, cuyas obras dejan una nueva realidad para el paseo marítimo.

La obra consistió en la retirada de los materiales contaminados de los fondos de la ría y su restitución parcial por sedimentos libres de contaminación. Ello ha permitido mejorar la calidad de las aguas y de los fondos de la ría, favoreciendo la recuperación, productividad y calidad de los bancos marisqueros allí localizados, y potenciando los usos lúdico-recreativos. Este proyecto ha contemplado un dragado de 662.488 m3 en la ría y una inversión total aproximada de 41,5 millones de euros.

La complejidad de este dragado ha estado condicionada por tres factores.

En primer lugar, no se trata de un dragado ordinario para obtener arena o aumentar calado, se trata de un dragado ambiental en el que ha sido necesario retirar solo los sedimentos que están contaminados, que constituyen una capa muy somera (50 cm) y reponer luego con sedimento limpio.

Por otra parte, es una ría cerrada con muy poco calado, sometida a grandes mareas, con lodo en suspensión que carece de capacidad portante y que su remoción puede dispersar la contaminación. Además, hay grandes superficies que la marea en pleamar alcanza unos pocos centímetros lo que supone una mayor complejidad.

Además, tiene unos grandes concionantes ambientales, pues es una ría con gran riqueza de avifauna invernante, con praderas de fanerógamas en su interior y donde el marisqueo tanto a flote como a pie es una importante actividad socio-económica.

Aunque el proyecto haya tenido que hacer frente a estos desafíos, la incorporación de soluciones innovadoras, la gestión del impacto social y ambiental y la búsqueda de generación de un impacto positivo, ocasionando el cumplimiento de requisitos en calidad y plazo, han dado lugar a uno de los proyectos regenerativos más representativos de España.