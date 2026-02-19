El programa POS de la Diputación financió con 187 millones casi mil iniciativas en la comarca desde 2017

El presidente de la Diputación visita unas obras en Oleiros CEDIDA

El programa POS (Plan de Obras y Servicios) de la Diputación ha servido desde su creación en el año 2017 para financiar casi un millar de iniciativas y proyectos a lo largo y ancho de la comarca coruñesa con un presupuesto aproximado de 187 millones de euros. Los datos los facilitó el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, durante la visita que realizó al municipio de Oleiros, donde fue recibido por el alcalde, Ángel García Seoane, y estuvo acompañado por la diputada de Planes Provinciales, Cristina García.

Formoso dijo que la Diputación inicia el ejercicio de 2026 con una cifra récord de inversión en los municipios de las comarcas de As Mariñas y Betanzos, ya que supera los 20 millones de euros. “Trátase da maior achega inicial desde a posta en marcha do plan en 2017”, dijo.

Destacó que el POS vuelve a marcar una cifra histórica y se consolida como el principal instrumento de cooperación económica con los ayuntamientos. El presidente subrayó que este modelo permite que cada municipio decida con plena autonomía el destino de los fondos, ya sea para financiar obras, reforzar servicios municipales o impulsar políticas sociales.

“Falamos de investimentos en estradas, abastecemento e saneamento, iluminación pública, mellora de espazos públicos ou equipamentos culturais e deportivos, pero tamén de garantir o funcionamento diario dos servizos públicos municipais que disfruta a veciñanza e atender ás persoas que máis o precisan”, afirmó el presidente, que incidió en que las premisas del POS son la objetividad en la asignación de fondos y el principio de la autonomía local.

Récord absoluto

“Cando chegamos ao goberno da Deputación, había unha partida de 24,5 millóns de euros para este fin e no exercicio de 2025 pechamos cun récord absoluto de 138 millóns, pero o máis salientable é que esta cifra supera en 20 ao que aporta a Xunta para os 313 concellos galegos”, añadió Formoso, al tiempo que remarcó que las cifras indican que la Diputación invierte más en la provincia coruñesa que el Gobierno autonómico en toda Galicia. Por este motivo reclamó a la administración, presidida por Alfonso Rueda, elevar hasta un mínimo de 200 millones de euros el Fondo Galego de Cooperación Local.

Por su parte, la diputada Cristina García consideró que las cifras avalan que el POS “foi unha decisión acertada, que funciona e ten sentido nun territorio coma o noso, que ten concellos desde mil habitantes ata grandes cidades, dando resposta ás diferentes necesidades”.

“Aínda que as cifras dos concellos máis grandes son maiores, o impacto do POS é maior proporcionalmente nos concellos máis pequenos nun momento no que para os concellos é difícil soster os servizos máis básicos. Esto quere decir que hai outra forma de facer política”, añadió.

Críticas de García Seoane

El anfitrión del encuentro, Ángel García Seoane, destacó la importancia clave de las diputaciones para la supervivencia de la mayor parte de los ayuntamientos gallegos, por su carencia de recursos. “Se non houbera deputacións, moitos terían que estar pechados”, dijo.

“Falando de deputacións, non é igual que goberne Juan que Pedro. Porque cando gobernaba o PP, Oleiros non recibía un peso da Deputación e cando o facía era porque tiñan que darllo. Antes ese diñeiro ía só para determinados concellos”, apuntó mientras censuró a las formaciones que gestionan “só para os seus”.

Fuentes de la Diputación señalan que, entre los municipios que mayor aportación reciben del POS 2026, destacan Arteixo, con 2,6 millones; Oleiros, con 2,1; Culleredo, con 1,8; Cambre, con 1,5, y Oza-Cesuras, con 1,3.

Tras el acto institucional de la presentación del programa, celebrado en el salón de plenos de la Casa Charry, se realizó una visita a las obras de acondicionamiento y pavimentación de las calles Vila, Atochas y Campo do Souto, en la parroquia de Iñás, con un recorrido total de casi 1,5 kilómetros. Las vías presentaban problemas de pavimentación y drenaje, por lo que se procedió a la renovación integral del firme y de la red de sumideros para mejorar la seguridad y la evacuación de aguas pluviales.