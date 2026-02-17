La Xunta anima a las gasolineras del rural a solicitar ayudas para digitalizarse y mejorar su seguridad

Belén do Campo visitó ayer las instalaciones de la estación de servicio Bugallo S.L., ubicada en Tabeaio Cedida

La delegada da Xunta, Belén do Campo, anima a los gestores de las gasolineras del entorno rural, en general, y del área metropolitana, en particular, a solicitar ayudas para digitalizarse, modernizarse e incrementar su seguridad. Lo hizo en el transcurso de la visita que, en compañía del director territorial de la Consellería de Economía, Isidro Martínez, y del alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, llevó a cabo a la estación de servicio Bugallo S.L., ubicada en la parroquia de Tabeaio. Precisamente esta gasolinera fue beneficiaria, el año pasado, de una subvención de más de 11.000 euros de esta orden.

Según fuentes autonómicas, con la ayuda se llevó a cabo la digitalización de los pagos, con el objetivo de ofrecer un servicio desatendido y disponible las 24 horas del día. Asimismo, se reforzó la seguridad mediante la modernización del sistema de alarma y de la videovigilancia, incorporando botones de pánico para la protección del personal.

La actuación se completó con la implantación de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para evitar caídas del sistema provocadas por microcortes eléctricos y garantizar una autonomía energética inmediata. Además, se instaló un grupo electrógeno insonorizado con arranque automático que permite asegurar una autonomía prolongada.

Nueva convocatoria

Do Campo invitó a los propietarios y gestores de estaciones de servicio a solicitar las subvenciones ya que la nueva convocatoria permanecerá abierta hasta el 9 de marzo y cuenta con un presupuesto de 800.000 euros. Con carácter general, la intensidad de las ayudas será de un 50% con un máximo de 30.000 euros por solicitud; hasta 5.000 para la adquisición de grupos electrógenos, y hasta 1.500 para la instalación de desfibriladores.

“Entre as actuacións subvencionables atópase a adquisición de sistemas e equipamentos dixitais destinados á mellora da xestión operativa das estacións de servizo, así como a implantación de solucións tecnolóxicas asociadas aos sistemas de pagamento, incluíndo dispositivos que faciliten o servizo de retirada de diñeiro en efectivo”, dijo la representante autonómica.

La orden contempla también la integración de plataformas digitales que permitan optimizar la operativa de adquisición de productos y servicios, favoreciendo una gestión más eficiente y adaptada a las demandas del mercado. Como garantía de la continuidad de los servicios ofrecidos por las estaciones en caso de interrupción del suministro eléctrico a través de la red general se prevé la instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida asociados a los equipamientos digitales, así como a la adquisición o puesta en funcionamiento de grupos electrógenos destinados a asegurar el suministro de energía eléctrica ante posibles incidencias. En el ámbito de la seguridad, se incluye la adquisición o implantación de sistemas y equipamientos dirigidos a reforzar la protección de las instalaciones y de los usuarios.

Además, la orden incorpora como actuación subvencionable novedosa la adquisición de desfibriladores, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

En esta línea, Do Campo explicó que las subvenciones se dirigen a estaciones de servicio situadas en municipio de hasta 20.000 habitantes, según el último padrón, o bien en ayuntamientos más poblados pero emplazadas en lugares con escasos residentes. 