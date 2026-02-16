Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

La Diputación de A Coruña se estrena en HIP Madrid con galletas de Bergondo, empanada de A Coruña y vino de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/02/2026 10:42
Imagen del expositor de la Diputación de A Coruña en Madrid Fusion 2026
Imagen del expositor de la Diputación de A Coruña en Madrid Fusion 2026
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Diputación de A Coruña se estrena en el HIP (Hospitality Innovation Planet) Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) Professional Expo, en Ifema, con una agenda centrada en la cocina en directo, las presentaciones de producto y los talleres de armonías para profesionales, con intervención de Martietas de Fío, de Bergondo, que será protagonista del desayuno desde las 11.00 y de las Empanadas Ternura, de A Coruña, que se degustarán desde las 12.00 en el stand de la Diputación. Está previsto que en tres días, unos 60. 000 profesionales se acerquen hasta Ifema, donde están presentes más de 1.000 marcas expositoras.

El vicepresidente, Xosé Regueira, destaca la importancia de "reforzar a presenza da cadea agroalimentaria coruñesa nos foros profesionais do sector como é o caso de HIP", donde por vez primera estará presente la marca ‘A Paisaxe que Sabe'.

A las 14,00 horas comenzará el primer showcooking, a cargo de Beatriz Sotelo, del restaurante ferrolona Illas Gabeiras, que elaborará mejillón de Lorbé con escabeche suave y habas con almejas y alga codium. La chef repetirá la demostración a las 16,00 horas, "reforzando a aposta por unha cociña de raíz atlántica adaptada ao público profesional que se dá cita no foro madrileño", explican desde la Diputación de A Coruña.

Entre ambas sesiones, a las 15.00 horas se desarrollará un "obradoiro de harmonías", que conducirá el sumiller Alejandro Paadín, centrado en los vinos de la IXP Betanzos.

De esta manera, la Diputación de A Coruña activa en HIP una completa agenda de actividades que "reúne restauración e produción agroalimentaria baixo o paraugas de ‘A paisaxe que sabe’, co obxectivo de reforzar a visibilidade da cadea de valor provincial nun espazo estratéxico para a innovación, o negocio e a proxección internacional do sector Horeca (hoteis, restaurantes e cafetarías)". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Alerta roja en Coirós por peligro de desbordamiento y naranja en Betanzos, Culleredo, Cambre, Abegondo y Aranga
EFE
Jesús Suárez, de Mar de Fondo, con el gerente de la OSG y los músicos en la grabación de 'Percebeiro' en Estudos Mans

Mar de Fondo se alía con la OSG para el adelanto de su próximo disco
Óscar Ulla
El ideal gallego

Marta Ortega entra en el top-5 de los mejores gestores empresariales 2026
EP
Pazo do Casal, en Bergondo

Joyas del patrimonio coruñés que buscan dueño: cinco pazos en venta en el área metropolitana
Noelia Díaz