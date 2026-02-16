La Diputación de A Coruña se estrena en HIP Madrid con galletas de Bergondo, empanada de A Coruña y vino de Betanzos
La Diputación de A Coruña se estrena en el HIP (Hospitality Innovation Planet) Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) Professional Expo, en Ifema, con una agenda centrada en la cocina en directo, las presentaciones de producto y los talleres de armonías para profesionales, con intervención de Martietas de Fío, de Bergondo, que será protagonista del desayuno desde las 11.00 y de las Empanadas Ternura, de A Coruña, que se degustarán desde las 12.00 en el stand de la Diputación. Está previsto que en tres días, unos 60. 000 profesionales se acerquen hasta Ifema, donde están presentes más de 1.000 marcas expositoras.
El vicepresidente, Xosé Regueira, destaca la importancia de "reforzar a presenza da cadea agroalimentaria coruñesa nos foros profesionais do sector como é o caso de HIP", donde por vez primera estará presente la marca ‘A Paisaxe que Sabe'.
A las 14,00 horas comenzará el primer showcooking, a cargo de Beatriz Sotelo, del restaurante ferrolona Illas Gabeiras, que elaborará mejillón de Lorbé con escabeche suave y habas con almejas y alga codium. La chef repetirá la demostración a las 16,00 horas, "reforzando a aposta por unha cociña de raíz atlántica adaptada ao público profesional que se dá cita no foro madrileño", explican desde la Diputación de A Coruña.
Entre ambas sesiones, a las 15.00 horas se desarrollará un "obradoiro de harmonías", que conducirá el sumiller Alejandro Paadín, centrado en los vinos de la IXP Betanzos.
De esta manera, la Diputación de A Coruña activa en HIP una completa agenda de actividades que "reúne restauración e produción agroalimentaria baixo o paraugas de ‘A paisaxe que sabe’, co obxectivo de reforzar a visibilidade da cadea de valor provincial nun espazo estratéxico para a innovación, o negocio e a proxección internacional do sector Horeca (hoteis, restaurantes e cafetarías)".