La comarca sigue ‘entroidando’: de la solera de Veiga a la retranca de Sada

Os Republicanos de Corbeiroa’ dieron el primer paso para recuperar la tradición de las comparsas en Sada Germán Barreiros

El color y la imaginación inundaron Abegondo; la tradición y la creatividad, Culleredo, y la emoción y la añoranza, las calles de Sada. Así, los choqueiros que antaño recorrían las aldeas abegondesas tomaron esta vez las instalaciones de San Marcos, hasta donde se desplazaron cientos de vecinos de todas las edades, que disfrutaron cada minuto animados por Carlos Manteiga. Tanto los niños como los adultos sorprendieron por la originalidad de sus atuendos y el alcalde, José Antonio Santiso, se encargó de condecorar a los vencededores de cada una de las categorías: ‘Os Pescadores’ y ‘Cajera de Mercadona’ en la de individuales, y en el apartado de agrupaciones, ‘A todo Gas Abegondo’, seguido de ‘Non Perdas o Fío’ y de ‘Abegondo a Benidorm’. En cuanto a las comparsas, ‘La chinchieta de Meicende’ se alzó con la victoria, seguida de ‘As Xirafas de Orto’ y ‘Amazónicas’, a las que, por su originalidad, se unió ‘Cascanueces’. La resolución se comunicará tras las comprobar los servicios municipales de Abegondo que los ganadores realmente están empadronados en el municipio.

En Culleredo, ni las malas condiciones meteorológicas detuvieron a los choqueiros, que se apoderaron de Veiga para celebrar la Romaría de San Blas. En el desfile, soldaditos y ceras de colores, pero triunfaron las ‘Gallinas Confinadas’. También la estatua de la Libertad, sin antorcha pero con una baliza V16.

La Comisión de San Blas pasó revista a la actualidad con la lectura del Testamento de Veiga, una serie de coplas humorísticas que despertaron las carcajadas de los asistentes a la cita, de las más auténticas de Culleredo.

En Sada, ‘Os Republicanos de Corbeiroa’ salieron a la calle para “reclamar el carnaval del pueblo y para el pueblo”, el de las comparsas y la retranca; para “rescatar una esencia que se creía perdida” y recuperar la nota más ácida del Entroido de Sada. Lo hicieron con sus coplas dedicadas a la actualidad sadense, con entusiasmo y evocando lo que en su día hicieron ‘Os Broas’ y ‘Os Maleantes’, que se adelantaron a casi todos para volver a las calles tras los años de silencio impuestos: “Cando na Coruña aínda non había comparsas, en Sada xa había dúas”, comentaron Vecinos de La Obra.