Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

La comarca sigue ‘entroidando’: de la solera de Veiga a la retranca de Sada

El área metropolitana no se detiene a pesar de las lluvias y la tradición se impone entre la imaginación y la sátira más ácida

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/02/2026 23:39
Os Republicanos de Corbeiroa’ dieron el primer paso para recuperar la tradición de las comparsas en Sada
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El color y la imaginación inundaron Abegondo; la tradición y la creatividad, Culleredo, y la emoción y la añoranza, las calles de Sada. Así, los choqueiros que antaño recorrían las aldeas abegondesas tomaron esta vez las instalaciones de San Marcos, hasta donde se desplazaron cientos de vecinos de todas las edades, que disfrutaron cada minuto animados por Carlos Manteiga. Tanto los niños como los adultos sorprendieron por la originalidad de sus atuendos y el alcalde, José Antonio Santiso, se encargó de condecorar a los vencededores de cada una de las categorías: ‘Os Pescadores’ y ‘Cajera de Mercadona’ en la de individuales, y en el apartado de agrupaciones, ‘A todo Gas Abegondo’, seguido de ‘Non Perdas o Fío’ y de ‘Abegondo a Benidorm’. En cuanto a las comparsas, ‘La chinchieta de Meicende’ se alzó con la victoria, seguida de ‘As Xirafas de Orto’ y ‘Amazónicas’, a las que, por su originalidad, se unió ‘Cascanueces’. La resolución se comunicará tras las comprobar los servicios municipales de Abegondo que los ganadores realmente están empadronados en el municipio.

Galería

Las mejores imágenes del Carnaval 

Cientos de personas se concentraron en las calles para ver los disfraces más originalesVer más imágenes

En Culleredo, ni las malas condiciones meteorológicas detuvieron a los choqueiros, que se apoderaron de Veiga para celebrar la Romaría de San Blas. En el desfile, soldaditos y ceras de colores, pero triunfaron las ‘Gallinas Confinadas’. También la estatua de la Libertad, sin antorcha pero con una baliza V16.

La Comisión de San Blas pasó revista a la actualidad con la lectura del Testamento de Veiga, una serie de coplas humorísticas que despertaron las carcajadas de los asistentes a la cita, de las más auténticas de Culleredo.

En Sada, ‘Os Republicanos de Corbeiroa’ salieron a la calle para “reclamar el carnaval del pueblo y para el pueblo”, el de las comparsas y la retranca; para “rescatar una esencia que se creía perdida” y recuperar la nota más ácida del Entroido de Sada. Lo hicieron con sus coplas dedicadas a la actualidad sadense, con entusiasmo y evocando lo que en su día hicieron ‘Os Broas’ y ‘Os Maleantes’, que se adelantaron a casi todos para volver a las calles tras los años de silencio impuestos: “Cando na Coruña aínda non había comparsas, en Sada xa había dúas”, comentaron Vecinos de La Obra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Hace 25 años | La Xunta da el visto bueno al Puerto Exterior
Redacción

Alternativa niega que la Xunta vaya a construir otro centro de salud en Carral a corto plazo
Fran Moar
O presidente galego, Alfonso Rueda, este luns, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta

A Xunta aproba a reforma para bonificar o material escolar pago en efectivo
Agencias
Vista del caudal del río Duero a su paso este lunes por la localidad burgalesa de Aranda de Duero

El río Duero amenaza varios municipios de Castilla y León
EFE