Joyas del patrimonio coruñés que buscan dueño: cinco pazos en venta en el área metropolitana

Pazo do Casal, en Bergondo QUINTANA

Decenas de pazos en las comarcas de A Coruña y Betanzos evidencian la importancia que tuvieron estos inmuebles en la economía, la vida social, la cultura y la política del área metropolitana en el pasado, aunque muchos luchen hoy contra el abandono y la maleza.

Pese a que algunos de ellos ya no lucen con el esplendor de antaño o se encuentran descuidados, otros se han reinventado como centros de cultura y arte o instalaciones de celebración de eventos y otros, simplemente, han sido puestos a la venta por sus propietarios. Es el caso del pazo de Armuño (Bergondo) –actualmente la propiedad más cara a la venta en A Coruña y su área–, el pazo do Casal (también en Bergondo), el pazo de Fontefría de Bribes (Cambre), el pazo de Barral en Sarandóns (Abegondo) y el pazo de Callobre (Miño), todos ellos presentes en webs como Idealista o Fotocasa.

En Galicia hay aproximadamente 900 pazos catalogados en el Inventario Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta, y se estima que más de 200 están en el mercado. El pasado 2022, la adquisición del pazo cambrés de Aián por parte de Marta Ortega constató el interés por estos inmuebles en el mercado inmobiliario de Galicia, una ‘fiebre’ que todavía dura.

Solo unos cuantos inmuebles de este tipo siguen alimentando, contra viento y marea, un estilo de vida característico, manteniendo su idiosincrasia y solera, pero con los cambios necesarios para su adecuación a las comodidades del siglo XXI. Otros, directamente, se han ido dejando en el olvido. Abegondo y Cambre, con 16; y Oleiros, con 15 son los municipios con más construcciones (entre pazos y torres) que, con unas características determinadas, responden a esa tipología de casa señorial única en Galicia.

Pazo de Armuño (Bergondo)

Con un precio de 3,8 millones se presenta el pazo de Armuño, en Bergondo, en internet. Construcción del siglo XVIII con 1.811 metros cuadrados de superficie –distribuidos en distintas edificaciones, con once habitaciones y siete cuartos de baño– y 60.966 metros de terrenos amurallados.

Su torre con almenas es lo más característico, mientras que en el interior impresionan sus salones con vigas de madera, sus escaleras de cantería y la cocina con lareira de piedra. Aunque lleva años en venta, todavía no ha encontrado quien pueda pagar su imponente precio. Por algo es la propiedad más cara de toda el área coruñesa.

El pazo de Armuño, en Bergondo JAVIER ALBORÉS

Pazo do Casal (Bergondo)

Situado en la parroquia bergondesa de Santa María de Babío, su origen se remonta al año 1853 y conserva una abundante y variada flora. Destacan especies arbóreas como una secuoya gigante (Secuoiadendrom giganteum), también llamada wellingtonia porque fue el duque de Wellington el primero que las trajo desde California, de donde son originarias.

El ejemplar que se puede contemplar desde el exterior del pazo, que está catalogado como Árbore Senlleira de Galicia, se estima que tiene 150 años. Respecto al inmueble, que se encuentra al borde de la carretera por la que se accede a la autopista AP-9, tiene tres plantas, 13 habitaciones y una galería de estilo coruñés, sobre unos porches formados por arcos ojivales de estilo neogótico. El portón neoclásico, así como los escudos familiares que se conservan en la fachada, son también elementos destacables. Se vende por 1,7 millones.

Pazo do Casal, Bergondo QUINTANA

Pazo de Callobre (Miño)

“Esta impresionante propiedad construida en el año 1629 se conserva en buen estado. Mantiene las escaleras originales de piedra, los suelos de madera y estructura interna con vigas de cerezo.

Dispone de un gran horno de piedra, lleno de historia con grandes espacios y enormes posibilidades, excelente oportunidad para ecoturismo, casa rural o un precioso hotel boutique”, anima la empresa Decasa Coruña en su anuncio sobre el pazo de Callobre, ubicado en Miño. Piden por él 180.000 euros, porque necesita reforma, y apuntan que cuenta con hórreo clásico gallego, agua de manantial y árboles frutales en una parcela de 13.000 metros.

Pazo de Callobre, en Miño

Pazo de Fontefría (Cambre)

En San Ciprián de Bribes (Cambre) está el pazo de Fontefría, de planta rectangular construida con muros de sillería de granito combinados con piedra del país.

En la fachada lateral aún puede verse el escudo de la familia, que recuerda el origen noble de la propiedad, y el terreno adyacente supera las tres hectáreas. Su estado de conservación es mejorable y su precio actual es de 500.000 euros.

Pazo de Fontefría, en Bribes (Cambre) CEDIDA

Pazo de Barral (Abegondo)

La casa de piedra de Sarandóns (Abegondo) en la que durmió el rey Felipe II en 1554 está a la venta por 130.000 euros.

El inmueble, en pleno Camino Inglés y también conocido como pazo de Barral, se incluye en el catálogo de la Inmobiliaria Redil de Betanzos.

Fachada del pazo de Barral o casa de Felipe II, en Sarandóns CARLOTA BLANCO

