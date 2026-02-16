Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

Alerta roja en Coirós por peligro de desbordamiento y naranja en Betanzos, Culleredo, Cambre, Abegondo y Aranga

Efe
16/02/2026 11:26
El río Mendo, a su paso por el casco urbano de Betanzos
Cedida
El servicio de emergencias 112 Galicia ha informado este lunes de que ha atendido en las últimas horas algunas llamadas de vecinos afectados por el desbordamiento de pequeños ríos en Neda, Fene, Mugardos y Miño, en la provincia de A Coruña y, en Lourizán, en Pontevedra.

La Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activo en la fase de preemergencia el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), centrado en la vigilancia y alerta temprana.

El 112 señala que, tras analizar los datos enviados por los diferentes organismos de cuenca, en estas zonas, el río Mandeo en el municipio de Coirós (A Coruña) se encuentra en nivel rojo, con niveles muy superiores a los habituales y un alto riesgo de desbordamientos pronunciados.

A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explícase durante a súa visita deste sábado a zonas inundables

Galicia instalará 600 paneis sobre o risco de inundación en 41 concellos

Más información

Además, hay otros ríos que están superando sus niveles habituales (nivel naranja), y por tanto presentan un alto riesgo de desbordamiento.

Se trata de los siguientes ríos a su paso por estos municipios de la provincia de A Coruña: Condomiñas (Cedeira), Mera (Ortigueira), Rego das Mestas (Valdoviño), Cádavo (Fene), Mandeo (Aranga), Mendo (Betanzos), Xubia (San Sadurniño), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Balsa (Cabana de Bergantiños), Valiñas (Culleredo), Cambeda (Vimianzo), Tambre (Oroso), Tambre (Trazo).

Parque de Pablo Iglesias, en Betanzos

Decretan la alerta roja en el río Mendo por desbordamientos

Más información

También se encuentran en alerta nivel naranja en la provincia de Pontevedra los ríos Gallo-Umia (Cuntis), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Lagares-Cabral (Vigo), así como el Miño a su paso por la ciudad de Ourense.

Debido a esta situación, el 112 Galicia ha indicado que ha atendido en las últimas horas algunas llamadas de personas cuyas propiedades se vieron afectadas por el desbordamiento de pequeños ríos, como en Neda (Santa María), Fene (Perlío), Miño (Ponte Baxoi) y Mugardos (Franza), así como en Pontevedra (Lourizán). 

