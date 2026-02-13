Oleiros invita a los alcaldes a protestar por la situación del servicio de bus metropolitano
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, invita a los alcaldes de la comarca a protagonizar un protesta conjunta por el estado en el que se encuentra el servicio de bus metropolitano. Una invitación que extiende a las entidades vecinales, sindicatos y empresarios que, según él, "tamén prexudicados polas perdas económicas que xera este caos".
"As deficiencias do transporte público na comarca da Coruña semellan non ter fin. Aos graves problemas que o Concello de Oleiros leva meses denunciando, sumouse nas últimas semanas a situación derivada pola folga, que tanto tempo tardou en resolver a patronal. A cidadanía está nunha situación de total indefensión. O que antes era unha lotería porque se agardaba por un bus que podía vir ou non vir ou aparecer cheo, agora converteuse nos últimos días nunha ausencia total de información sobre os servizos existentes", dice el regidor, al tiempo que denuncia que la falta de transporte tiene consecuencias directas en las economías familiares.
"As persoas que non teñen coche vense obrigados a pagar taxis como unha veciña de Mera que, para acudir a unha cita médica no hospital Abente y Lago, tivo que desembolsar 46 euros pola falta de autobuses. En moitos outros casos, familares e amigos vense obrigados a exercer de 'taxistas'", añade Seoane.
Colapso circulatorio absoluto
El mandatario local insiste en que la carencia y las deficiencias del transporte público obliga al uso del coche privado, saturando unas carreteras, según él, ya castigadas por la falta de inversiones de la Xunta y del Estado. "Infraestruturas vitais como a Vía Ártabra, a ampliación da Ponte da Pasaxe, Alfonso Molina ou o túnel de Santa Cristina seguen pendentes, convertendo traxectos cotiás e próximos en eternos e insufribles", apunta.
"Neste tema non caben partidismos, os problemas de mobilidade sufrímolos todos independentemente de onde militemos ou como pensemos", comenta Seoane, mientras acusa a la Xunta de incumplir su promesa de convocar una reunión el pasado mes de enero para resolver las demandas presentadas por el Ayuntamiento de Oleiros.
"Todo foron boas palabras, pero vai pasar febreiro e aquí seguimos agardando. A Xunta é a única administración responsable do transporte público nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Non se pode tolerar durante máis tempo que se siga defendendo ás empresas concesionarias e se ningunee á cidadanía e aos traballadores", apostilla.