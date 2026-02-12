Oleiros tendrá un nuevo Lidl en el entorno de la rotonda del Ché

Cartel que anuncia la llegada del nuevo Lidl N.D.

El concello de Oleiros contará próximamente con una nueva superficie comercial. Lidl ya ha anunciado, a través de un cartel en la zona, del nacimiento de un nuevo hipermercado en la zona de la rotonda del Ché Guevara.

Así, los residentes en el concello contarán con una nueva opción para realizar sus compras. Lidl ya cuenta con diversos establecimientos tanto en A Coruña como en su área metropolitana, y ahora sumará uno más en territorio oleirense, que se sumará al de Iñás.