Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

Oleiros tendrá un nuevo Lidl en el entorno de la rotonda del Ché

Redacción
12/02/2026 17:44
Lidl rotonda Che
Cartel que anuncia la llegada del nuevo Lidl
N.D.
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El concello de Oleiros contará próximamente con una nueva superficie comercial. Lidl ya ha anunciado, a través de un cartel en la zona, del nacimiento de un nuevo hipermercado en la zona de la rotonda del Ché Guevara.

Así, los residentes en el concello contarán con una nueva opción para realizar sus compras. Lidl ya cuenta con diversos establecimientos tanto en A Coruña como en su área metropolitana, y ahora sumará uno más en territorio oleirense, que se sumará al de Iñás. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donlad Trump, este domingo, durante su intervención en la cumbre de la Asean

El Gobierno de Trump anuncia el fin del despliegue masivo de agentes migratorios en Minnesota
Agencias
El ideal gallego

A Xunta destinará 384 millóns de euros a terapias de pacientes con enfermidades raras, que xa beneficiaron a catro mil persoas
Redacción
El ideal gallego

El centro comercial Los Rosales será escenario de un gran Festival de Carnaval infantil
Redacción
Antonio Deus y Miguel Lorenzo, antes del pleno

La alcaldesa Inés Rey suspende el pleno en A Coruña tras una bronca entre el PP y el PSOE
Abel Peña