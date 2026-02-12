Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

La borrasca ‘Nils’ impacta en el área coruñesa: trenes detenidos y árboles caídos

Lucía Tenreiro
12/02/2026 19:47
‘Nils’ abandonó A Coruña dejando un rosario de incidencias en toda el área metropolitana, sobre todo por caída de árboles y ramas en vías de circulación, accidentes y daños en viviendas y en instalaciones como la Piscina de Abegondo, donde la cubierta salió volando como consecuencia del viento, que la arrastró, completamente destrozada, hasta un camino trasero y obligó a intervenir a los operarios municipales para evitar accidentes y asegurar la movilidad en el entornos del centro, en San Marcos. 

En Cambre, a la altura de la Urbanización A Barcala, un tren tuvo que detenerse tras impactar con un árbol que había caído a la vía causando momentos de incertidumbre al tratarse de un mercancías cargado de combustible que había salido de Bioetanol-Galicia, en Curtis, con destino A Coruña-San Diego

En cualquier caso, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos aunque la máquina arrastró el tronco unos cien metros hasta detenerse en A Barcala

El suceso ocurrió sobre las 20.00 del miércoles y obligó a interrumpir la circulación durante unas 18 horas entre Betanzos-Infesta y O Burgo-Santiago para desplazar los vagones cargados y así evitar riesgos, así como la tracción, afectando también a las relaciones A Coruña-Ferrol y A Coruña-Monforte de Lemos. Unas maniobras de las que se encargaron operarios de Renfe Mercancías. 

Los Bomberos de Oleiros realizaron numerosas salidas, superando la veintena de intervenciones vinculadas a la meteorología adversa, sobre todo saneamiento de cubiertas y retirada de árboles caídos en distintos núcleos, por lo que se desplegó un dispositivo especial para actuar con prioridad en aquellas situaciones que implicaban riesgo para la seguridad de la ciudadanía, bienes y tráfico rodado, y “la coordinación y rapidez en la respuesta permitieron minimizar posibles daños” ocasionados por ‘Nils’. 

Cubierta rota piscina Abegondo

El viento se lleva la cubierta de la piscina de Abegondo

También el Servicio Municipal de Emergencias y la Policía Local de Sada atendieron numerosas incidencias por rachas de viento desde la media tarde del miércoles y el reguero de elementos desprendidos por todo el municipio movilizó varios efectivos para asegurar las zonas afectadas y realizar actuaciones preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos de Sada. 

Caída de postes en Sada
Cedida

Inungal

 Mientras, la Xunta mantiene activado el Plan Inungal y, aunque ningún río del área metropolitana está en el máximo nivel de alerta por riesgo directo de inundación, en nivel naranja continúan el Mero (Cambre), y el Barcés (Abegondo). 

En Betanzos, las intensas lluvias y el desbordamiento del Mandeo causó daños en una vivienda de A Ribeira. Una situación de la que se ha hecho eco la portavoz del Partido Popular, Cecilia Vázquez, que denunció “a crúa realidade do que algunhas familias están a padecer na contorna da Ribeira” como consecuencia de la obstrucción de una arqueta, que hace que las aguas fecales salgan por el inodoro mientras nadie ofrece una solución, “o que reflicte que a inacción e a inoperancia do Goberno local acaba padecéndoa a veciñanza” de Betanzos. 

Los conservadores adelantaron que “ademáis de responsabilidades”, también “esixiremos unha actuación inmediata para unha solución eficaz e duradeira”, manifestó Vázquez. 

Desde el Ayuntamiento de Betanzos respondieron que sus responsables son conocedores de la situación “que padece este bajo, convertido en vivienda, y que se encuentra a una cota más baja que la marea”, y que incluso “hemos mantenido reuniones con el propietario”, al que se le expuso que la única salida pasan “por un proyecto que la empresa concesionaria de saneamiento tiene previsto realizar en una arqueta cuyo coste alcanza los 50.000 euros”, por lo que “no se trata de una obra menor” y, si bien se acometerá en cuanto cambien las condiciones meteorológicas, “se advirtió al propietario sobre las dificultades técnicas de la actuación”, apuntaron desde e Gobierno de María Barral.

“Lamentamos los problemas que la situación está generando por los niveles de las mareas y la vivienda”, pero “la obra, después de un importante retraso en las autorizaciones de distintos organismos”, se realizará tan pronto el tiempo lo permita, según el Ayuntamiento de Betanzos.

