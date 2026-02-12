Luna dañada por un balín CEDIDA

La Guardia Civil ha recibido denuncias en daños causados en autobuses de línea: disparos de escopetas de balines y piedras han roto los cristales en distintos puntos del área coruñesa. Esto se encuadra dentro de la conflictividad de la huelga de transporte público, que lleva días afectando a la movilidad.

Se estima que ayer fueron atacados ocho buses de Alsa. Uno de estos, a las seis y media de la tarde, habría recibido, supuestamente, el disparo escopeta de balines que reventó la ventanilla del conductor.

Otro chófer de la compañía Rico, habría recibido otro disparo en la avenida de A Pasaxe. Sin embargo, la Policía Nacional n ha podido confirmar este extremo.

El autobús de Carral, en cambio, recibió pedradas, o so le informaron a los viajeros que se subieron en la parada de Entrejardines a las cinco de la tarde. Les indicaron que ocuparan los asientos del pasillo para evitar los cristales.

Mientras tanto, continúan las negociaciones, después de que los trabajadores rechazaran la semana pasada la subida salarial que les ofrecía la patronal. El responsable de transportes de la CIG (el único sindicato que se opuso, Ernesto López Rei, negó conocer ningún incidente justo antes de entrar en la reunión de la que no esperaba grandes avances: "A CIG se desmarca o que diga contrariamente o que foi votado. Non imos traicionar o colectivo. O colectivo di que non, e nos decimos que non".