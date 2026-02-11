Un accidente en el que resultó una persona herida deja rota una parte del puente de O Pedrido

Accidente O Pedrido Cedida

Un accidente de dos vehículos en el medio del arco del puente de O Pedrido ha provocado que una persona herida haya tenido que ser evacuada en la tarde de este miércoles, causando además importantes retenciones de tráfico en la zona.

Los dos vehículos implicados han provocado la interrupción de la circulación. Uno de los coches rompió parte del muro del puente y dejó una farola a punto de caer.

La circulación de vehículos pesados fue desviado por Insua (Paderne). Aún así, se han producido importantes retenciones de tráfico.