Bergondo celebra el centenario de Sebastiana Savasta, vecina de Ouces

Sebastiana, con su familia y la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, en su residencia de Ouces Cedida

Sebastiana Savasta, una vecina de San Juan de Ouces, en Bergondo, ha cumplido cien años y la alcaldesa del municipio, Alejandra Pérez Máquez, se desplazó hasta su casa, en A Lagoa, para entregarle un ramo y un obsequio en nombre de toda la ciudadanía de Bergondo.

Nacida en Sicilia, después de la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Mar de Plata, en Argentina, con su madre, su marido y cuatro hijos, y al llegar, la enviaron de vuelta a la isla italiana con el argumento de que tenía fiebre amarilla, con lo que no tuvo otro remedio que regresar a Sicilia.

La madre de Sebastiana no dudó en acudir a la misma Eva Duarte 'Evita' y, después de nueve meses, pudo regresar a Argentina. Además, lo hizo en barco, con camarote asignado y todas las comodidades, por la mediación de la esposa de Juan Domingo Perón.

Así, vivió 25 años en Italia, 50 en Argentina y lleva 25 años en Bergondo.

La centenaria enviudó con solo 38 años, con 4 hijos y una hija en camino, pero consiguió salir adelante, y ahora, con cien, cuenta 5 hijos, 9 nietos y 9 bisnietos; goza de una salud muy buena y solo se ve limitada por la movilidad de sus piernas, detallaron desde el Gobierno de Bergondo.

En cuanto a su vida, siempre se encargó de las tareas de la casa y también tuvo un despacho de pan en Argentina.