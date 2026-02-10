La Diputación amplía su apoyo al SAF para que nadie tenga que dejar su casa

I Encontro Provincial dos Servizos Sociais Comunitarios, celebrado en Mariñán Archivo El Ideal Gallego

En un contexto marcado por el articulado de la nueva Lei de Administración Local de Galicia y la creciente necesidad de los ayuntamientos de incrementar recursos y reducir cargas, la Diputación de A Coruña confirma su afianzamiento de la red pública de atención social en los municipios de menor tamaño de la provincia a través do Programa de Servizos Sociais Comunitarios, que este año permitirá financiar 377.991 horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y la contratación de 177 profesionales del ámbito social en los de menos de 20.000 habitantes, catorce de ellos en las comarcas de A Coruña y Betanzos.

La iniciativa cuenta con una inversión de 8.855.329 euros y supone una aportación decisiva al mantenimiento "dun servizo esencial para a calidade de vida dos maiores, dependentes ou en situación de vulnerabilidade", detallaron desde la institución que encabeza Valentín González Formoso.

Con estas medidas, cientos de vecinos pueden seguir viviendo en sus hogares y en su entorno y se colabora con la conciliación de los cuidadores y, en este sentido, Formoso destacó que los servicios sociales son "cada vez máis demandados debido ao progresivo envellecemento da poboación, especialmente no rural”, por lo que este esfuerzo económico responde a la necesidad de "apoiar aos concellos" de A Coruña.

Así, recordó que el SAF es un servicio indispensable para "garantir a igualdade de dereitos da cidadanía, viva onde viva”, añadió Formoso.

Además de costear las horas de Axuda no Fogar, el Programa de Servizos Sociais Comunitarios permite a los ayuntamientos contratar durante un año a 177 especialistas del ámbito social (más de una treintena en el área coruñesa), tanto administrativos como técnicos, "co obxectivo de reforzar os equipos municipais que atenden diariamente a persoas e familias en situación de especial necesidade", detalla la Diputación d eA Coruña.

La entidad asume el 100% del coste salarial de los contratados, "a xornada completa ou parcial segundo as necesidadades dos concellos", con cuantías de referencia de 18.000 euros anuales para personal administrativo, 22.000 euros para técnicos A2 y 26.000 euros para A1.

"Este apoio contribúe tamén á creación de emprego cualificado e estable no ámbito dos servizos sociais, fortalecendo a capacidade de resposta das administracións locais ante unha demanda crecente de atención social", destacan desde A Coruña.

Formoso destacó que “este programa asegura que os concellos, independentemente do seu tamaño ou localización, poidan prestar servizos sociais profesionais e de calidade”, reforzando así la cohesión territorial y la igualdadd de oportunidades en todo el territorio de A Coruña.

Este Programa de Servizos Sociais Comunitarios se enmarca en la "aposta estratéxica da Deputación da Coruña polo benestar social, unha das áreas prioritarias da acción de Goberno" y, con el SAF, destacan otros recursos como el de Teleasistencia, con más de 4.300 usuarios, así como "o apoio económico que a institución presta cada ano a unhas 240 entidades sociais" de la provincia de A Coruña.

Asimismo, impulsa nuevos modelos de atención adaptados a los retos demográficos actuales, entre ellos, las Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores, inspiradas en las experiencias que se están desarrollando los países nórdicos, con sede en As Pontes, Rianxo y Ordes, donde "funcionarán como proxectos piloto dun novo enfoque público dos coidados, complementario ao servizo de axuda no fogar e orientado a garantir unha vellez digna, activa e acompañada".