La Diputación de A Coruña recibe 64 candidaturas al V Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais 2025, doce más que en 2024
La Diputación de A Coruña ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas al V Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais 2025, con un total de 64 solicitudes registradas, doce más que en la edición anterior, la de 2024.
La institución provincial destacó que "este incremento confirma a boa evolución da convocatoria e o crecente interese das entidades sociais da provincia por participar nela" y que, de todas las recibidas, unas treinta concurren en la modalidad de Traxectoria da Entidade.
Este apartado está dirigido a "recoñecer o traballo continuado e o impacto social sostido das organizacións do terceiro sector", apuntan desde la Diputación de A Coruña.
Otras 34 optan a las modalidades de Proxectos, centrada en iniciativas concretas de intervención social desarrolladas en el territorio de A Coruña.
La diputada responsable del área, Mar García Vidal, valoró "o aumento da participación nesta quinta edición do premio" e indicó que “o crecemento do número de candidaturas amosa a vitalidade do tecido social da provincia e o prestixio acadado por este premio como espazo para dar visibilidade ao traballo rigoroso e comprometido das entidades sociais”, continuó Vidal.
La Diputación de A Coruña, que puso en valor su papel como "administración que impulsa, apoia e acompaña estas iniciativas", considera que este incremento es también "unha mostra clara do compromiso das entidades coa innovación social e coa mellora continua dos servizos que prestan á cidadanía".
El Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais nació con la intención de "recoñecer, visibilizar e difundir experiencias innovadoras e de calidade desenvolvidas por entidades sociais sen ánimo de lucro que contribúan á mellora do benestar social e á atención das persoas e colectivos en situación de maior vulnerabilidade na provincia da Coruña".
Las candidaturas serán ahora" avaliadas polo xurado de acordo cos criterios establecidos nas bases da convocatoria, que teñen en conta, entre outros aspectos, a calidade técnica, o impacto social, o carácter innovador e a sustentabilidade das iniciativas" y, el día 10 de abril, se darán a conocer los resultados, en el marco de un acto en que se hará entrega de las distinciones a las entidades vencedoras en cada una de las modalidades, dotadas con 7.000 euros cada una, que "servirán para impulsar e reforzar as iniciativas gañadoras".