Avistadores de aves, los únicos que agradecen el carrusel de borrascas

Grupo de observadores de aves de Madrid, en la ría de O Burgo Xabi Varela

Parecía imposible, pero hay un grupo de gente en A Coruña y su comarca que no detesta los temporales y la vorágine de borrascas en la que se ha instalado Galicia en las últimas semanas. Son los observadores de pájaros, que aseguran que las fuertes rachas de viento y las condiciones meteorológicas adversas propician la presencia de ejemplares singulares en estas latitudes.

Xabi Varela, ornitólogo arteixán, afirma que los días lluviosos “son en los que se sale más al campo”. “Las borrascas generan situaciones duras para las aves, especialmente las que viven en alta mar, que tienen que refugiarse en lugares costeros, rías, embalses... y pueden llegar hasta aquí, algo que ocurre de manera muy, muy puntual”.

Aunque reconoce que la situación de la biodiversidad en la comarca coruñesa es mala por el crecimiento de la población y el desarrollo de infraestructuras en detrimento de los espacios naturales, Varela explica que enclaves como la ría de O Burgo, el embalse de Cecebre o la playa de Sada viven estos meses episodios “muy interesantes”, con la aparición de especímenes como el chorlito dorado americano, el andarríos maculado o el porrón bola, todos ellos propios de Norteamérica.

Espacios valiosos

Recuerda la importancia de O Burgo para las aves acuáticas y destaca su riqueza increíble, con gaviotas, patos, espátulas, charranes y muchos otros, pero este otoño han llegado dos protagonistas indiscutibles que ha venido a ver gente de toda España. “El chorlito dorado cría muy al norte e inverna muy al sur; a veces acaban perdidos a este lado del Atlántico y se han visto muy pocas veces en la Península. Y a 200 metros de él está pasando el invierno este año el andarríos maculado, que no hace distancias tan largas pero también es impropio de este lugar”, dice Xabi Varela.

Muy cerca de allí, en Cecebre, han podido verse dos ejemplares de patos porrón bola, que también cría en Norteamérica, “y en la playa de Sada también hay un porrón de collar, otro porrón bola y varios patos colorados, que son especies mediterráneas”, dice.

Un ejemplar de porrón bola Xabi Varela

El ornitólogo puntualiza que estas variedades no han llegado a tierras coruñesas debido a las últimas ciclogénesis, dado que aparecieron en otoño, “pero sí llegaron escapando de los huracanes y fenómenos adversos de la costa atlántica de América”.

Candelaria

En esta semana de celebraciones de la Candelaria, el experto en pájaros corrobora el famoso refrán que dice que a partir de ese día, el 2 de febrero, ningún ave vuela sola. “Es totalmente cierto y se percibe perfectamente. Muchas aves invernantes se han ido, llegan otras para criar aquí y se empiezan a percibir comportamientos que indican que llega un nuevo ciclo. Ya se ven machos cantando y defendiendo territorio, pájaros emparejándose, especies tempraneras como los gorriones, urracas, palomas torcaces o lavanderas que dejan ya de formar dormideros comunales y empiezan a construir sus nidos... Las aves nos están diciendo, con sus comportamientos, que ya está ahí la primavera”, señala Varela.

Un chorlito dorado americano Xabi Varela

Puntualiza que la fase de unión y reproducción de las aves no se ve afectada lo más mínimo por las inclemencias del tiempo y sigue su curso con tranquilidad. “Por mucho que nos canse tanta lluvia, lo que estamos viviendo se enmarca en la normalidad”, comenta el aficionado a la ornitología, que afirma que “la gente pajarera” está contenta con esta meteorología.

“Cuanto peor tiempo, más posibilidades de ver aves distintas. Es un poco cruel desear que siga el mal tiempo, pero a nosotros nos viene bien”, dice. Ellos sí son una rara avis de manual.