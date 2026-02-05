Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

El concello de Sada advierte de un posible intento de estafa en comercios

Redacción
05/02/2026 12:17
Concello de Sada
El concello de Sada, a través de un comunicado, ha alertado de un posible intento de estafa en los comercios de la localidad. La Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sada (Acesada) fue la que dio la voz de alerta.

"Unha persoa está a facerse pasar por persoal do concello e accede aos establecementos baixo a escusa de estar a preparar unha suposta revista municipal, solicitando información ou realizando fotografías. Así mesmo, hai constancia de que semanas atrás un individuo —que podería ser a mesma persoa— se fixo pasar por membro das forzas de seguridade, solicitando cartos para unha suposta revista.", señalan en el comunicado, y dejan claro que se trata de una información "totalmente falsa".

Desde el Ayuntamiento, insisten en que "ninguén do Concello de Sada está a elaborar ningunha publicación nin a solicitar datos, imaxes ou achegas económicas nos comercios", y piden a la ciudadanía que, ante cualquier sospecha, se pongan en contacto con la Policía Local.

