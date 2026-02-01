El mal estado de las vías deriva en doce expedientes por caídas en calles de Sada

Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada, este sábado Quintana

Una treintena de incidentes en menos de dos años en las calles de Sada. Así lo sostienen desde el Partido Popular, que advierte de que el mal estado de las vías urbanas ha ocasionado unas treinta denuncias ante la Policía Local sadense por caídas entre 2024 y 2025. “De este año no consta ninguna, pero sabemos que alguna ha habido”, indica la edil Esperanza Arias.

Los conservadores insisten en que, teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno de Benito Portela debería adoptar medidas con carácter de urgencia si bien, a la vista de cuáles han sido sus iniciativas para incluir en el POS de la Diputación de A Coruña, “da la impresión de que no es necesaria realizar ninguna obra en Sada”. Las críticas del grupo popular, que también cuestionó la decisión de destinar 376.632, 84 euros del POS 2026 a la rehabilitación de la Capela de San Roque cuando la misma intervención también opta a una subvención –se aprobó con los votos de Sadamaioría, BNG y PSOE– se centraron en la inseguridad que implica el nulo mantenimiento que, en su opinión, acusan algunas calles, como Linares Rivas o la avenida Pedro Barrié de la Maza.

En la misma sesión ordinaria se aprobó destinar el principal de 843.974,42 euros del POS+ a gasto corriente, con idéntico respaldo de los ediles de los siete ediles SM y los representantes socialista y nacionalista, y el rechazo del no adscrito, Unidos por Sada y Partido Popular. En cuanto a las denuncias ciudadanas, según los datos a los que han tenido acceso los conservadores, desde 2024 se registraron alrededor de una treintena, una cifra que refleja una tendencia claramente ascendente los últimos años, aunque por ahora no se tiene constancia, al menos oficial, de ninguna en 2026.

De acuerdo con la información municipal sobre expedientes abiertos por responsabilidad patrimonial, en 2024 constan al menos doce expedientes por caídas en espacios públicos, y a estos se suman los registrados en ejercicios anteriores: trece en 2023, once en 2022 y diez en 2021, lo que evidencia un incremento constancia de este tipo de incidencias en Sada.

En cualquier caso, el PP asevera que estos datos no reflejan la magnitud real del problema, ya que únicamente recogen los casos que derivaron en la apertura de un expediente administrativo. “Hay muchas más caídas que no constan en el registro municipal, bien porque no se llegó a presentar denuncia, porque no había presencia policial en ese momento o porque solo quedó reflejado en un informe sin que se iniciara un expediente” expuso Esperanza Arias