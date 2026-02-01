Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

El mal estado de las vías deriva en doce expedientes por caídas en calles de Sada

El PP advierte de una treintena de incidentes desde el año 2024 y urge medidas para erradicarlos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
01/02/2026 04:33
Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada, este sábado
Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada, este sábado
Quintana
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Una treintena de incidentes en menos de dos años en las calles de Sada. Así lo sostienen desde el Partido Popular, que advierte de que el mal estado de las vías urbanas ha ocasionado unas treinta denuncias ante la Policía Local sadense por caídas entre 2024 y 2025. “De este año no consta ninguna, pero sabemos que alguna ha habido”, indica la edil Esperanza Arias.

Los conservadores insisten en que, teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno de Benito Portela debería adoptar medidas con carácter de urgencia si bien, a la vista de cuáles han sido sus iniciativas para incluir en el POS de la Diputación de A Coruña, “da la impresión de que no es necesaria realizar ninguna obra en Sada”. Las críticas del grupo popular, que también cuestionó la decisión de destinar 376.632, 84 euros del POS 2026 a la rehabilitación de la Capela de San Roque cuando la misma intervención también opta a una subvención –se aprobó con los votos de Sadamaioría, BNG y PSOE– se centraron en la inseguridad que implica el nulo mantenimiento  que, en su opinión, acusan algunas calles, como Linares Rivas o la avenida Pedro Barrié de la Maza.

En la misma sesión ordinaria se aprobó destinar el principal de 843.974,42 euros del POS+ a gasto corriente, con idéntico respaldo de los ediles de los siete ediles SM y los representantes socialista y nacionalista, y el rechazo del no adscrito, Unidos por Sada y Partido Popular. En cuanto a las denuncias ciudadanas, según los datos a los que han tenido acceso los conservadores, desde 2024 se registraron alrededor de una treintena, una cifra que refleja una tendencia claramente ascendente los últimos años, aunque por ahora no se tiene constancia, al menos oficial, de ninguna en 2026.

De acuerdo con la información municipal sobre expedientes abiertos por responsabilidad patrimonial, en 2024 constan al menos doce expedientes por caídas en espacios públicos, y a estos se suman los registrados en ejercicios anteriores: trece en 2023, once en 2022 y diez en 2021, lo que evidencia un incremento constancia de este tipo de incidencias en Sada.

En cualquier caso, el PP asevera que estos datos no reflejan la magnitud real del problema, ya que únicamente recogen los casos que derivaron en la apertura de un expediente administrativo. “Hay muchas más caídas que no constan en el registro municipal, bien porque no se llegó a presentar denuncia, porque no había presencia policial en ese momento o porque solo quedó reflejado en un informe sin que se iniciara un expediente” expuso Esperanza Arias

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Rosy Rivas, a la derecha, posa con su compañera Érica López en su tintorería de Cambre

Diez años de prendas impecables y sonrisas en la plaza Europa de Cambre
Noelia Díaz
La consejera delegada de Equipos Lagos, Raquel Lago, posa en la sede de la empresa

Las cabinas de pintura concebidas en A Coruña que llegan hasta Japón
Iván Aguiar
Pasajeros en la terminal de Alvedro, esperando para embarcar en un avión

El 15% de los empadronados en A Coruña vive en el extranjero
Abel Peña
Álex Ramos, al fondo, en Gold Coast con un cliente australiano durante sus inicios

El coruñés que no se cortó un pelo para irse a la otra esquina del mundo y se hizo de oro
Guillermo Parga