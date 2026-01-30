Un rayo destroza un árbol en una glorieta de Bastiagueiro

El árbol de la glorieta de Bastiagueiro quedó destrozado CEDIDA

La tormenta de este viernes se cobró una víctima vegetal en el municipio de Oleiros. Uno de los rayos caídos impactó directamente en un árbol ubicado en la avenida Che Guevara, concretamente, en la glorieta de acceso a la playa de Bastiagueiro, a pocos metros de las obras del nuevo multiusos.

El Ayuntamiento oleirense lamenta el suceso destacando que se trataba de un ejemplar "emblemático" -un chopo híbrido-, aunque celebra que no se produjesen daños personales.

Varios conductores que circulaban por la zona, incluso vecinos que se encontraban recogiendo a sus hijos en el colegio, se estremecieron al escuchar el trueno que sucedió al rayo: “Tembló la tierra, fue tremendo”, señalaba una ciudadana.

Restos del árbol en la glorieta de Bastiagueiro CEDIDA