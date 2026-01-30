Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

Un rayo destroza un árbol en una glorieta de Bastiagueiro

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/01/2026 17:26
El árbol de la glorieta de Bastiagueiro quedó destrozado
El árbol de la glorieta de Bastiagueiro quedó destrozado
CEDIDA
La tormenta de este viernes se cobró una víctima vegetal en el municipio de Oleiros. Uno de los rayos caídos impactó directamente en un árbol ubicado en la avenida Che Guevara, concretamente, en la glorieta de acceso a la playa de Bastiagueiro, a pocos metros de las obras del nuevo multiusos.

El Ayuntamiento oleirense lamenta el suceso destacando que se trataba de un ejemplar "emblemático" -un chopo híbrido-, aunque celebra que no se produjesen daños personales.

Varios conductores que circulaban por la zona, incluso vecinos que se encontraban recogiendo a sus hijos en el colegio, se estremecieron al escuchar el trueno que sucedió al rayo: “Tembló la tierra, fue tremendo”, señalaba una ciudadana.

Restos del árbol en la glorieta de Bastiagueiro
Restos del árbol en la glorieta de Bastiagueiro
CEDIDA
Una moto y un bus transitan en una de las jornadas lluviosas de enero

A Coruña se abona al paraguas: nunca llovió más días en enero

