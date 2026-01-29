La Xunta vigila ríos de Culleredo, Cambre y Abegondo por riesgo de inundación

El Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), para el control y seguimiento del caudal de los ríos, vigila este jueves siete ríos en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense.

Los ríos que presentan niveles elevados de caudal en A Coruña son el Mero, en Cambre; el Barcés, en Abegondo; el Valiñas, en Culleredo, y el Tambre, en Trazo.

En los del área coruñesa, uno de los que más han incrementado sus aforos en los últimos días ese el Valiñas, a su paso por Culleredo. Desde hace tres días casi ha duplicado la altura de su nivel, 0,7 metros a 1,2, con picos de incluso 1,4.

En la localidad de Abegondo, la Xunta vigila el paso del río Barcés, que en estas últimas jornadas ha subido su altura de 1,6 2,4 metros de altura, según el dato de aforos fluviales de MeteoGalicia.

El último de los cauces en supervisión es el del Mero a su paso por Cambre, que viaja a 2,1 metros de altura, cuando el nivel habitual está en torno al metro. Este río, además, marcó un pico muy al borde de la inundación el pasado viernes, 23 de enero, cuando llegó a elevar su cauce hasta 2,8 metros.

Por su parte, en Pontevedra, los técnicos de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior y de la Axencia Galega de Emerxencias tienen el foco en el Cabeiro, en Redondela, y el Oitavén, en Soutomaior.

También controlan en Ourense el río Arnoia a su paso por el municipio de Baños de Molgas.El 112 Galicia recomienda mantener la precaución en el entorno de esos ríos porque pueden producirse desbordamientos puntuales.