Oli, el saltamontes que quiere destronar a las tablets: así es el nuevo cuento infantil de Gemola

Genma Pardo ‘Gemola’ presentó un adelanto de su libro en Biblos Betanzos Cedida

‘Oli, el Saltamontes Aventurero’ es el segundo título de Genma Pardo Faraldo, Gemola. Un cuento editado por Rimpompante, que lo ha incluido en la Colección Triceraptos, que sale a la venta mañana, día 29.

Con el anterior, ‘Klad, el Loro Pegatina’, apostó por la solidaridad, y esta vez aspira a despertar el interés de los niños por los libros, “por adentrarse en ese mundo maravilloso que les ofrece un sinfín de aventuras”, explica Pardo, que acaba de hacer un adelanto en Biblos Betanzos, en su ciudad natal: “Digamos que celebramos una preboda”, comenta entre risas la autora, vinculada al ocio infantil a través de Os Bolechas –hace de Tatá y de Amparo, la madre– y del musical Panorama Kids, y conocida en toda el área metropolitana por la voz de los autobuses de A Coruña.

El sábado, día 31 de enero, estará en Vilagarcía de Arousa, a las 12.00 horas en Planeta Mozo, y en una semana, en el espacio ‘3 Salas, 3 Letras’, en Montrove (Oleiros).

Inspiración

En la Biblioteca Rialeda, situada en uno de los inmuebles más emblemáticos del municipio oleirense y una de las obras más conocidas del arquitecto Antonio Tenreiro, se inspiró Gemola para crear La Rosaleda, donde se desarrolla la historia de Oli. “Es un saltamontes que vive en los exteriores de la casa, que al principio no sabe que en realidad es una biblioteca, pero todo cambia cuando aprende a leer gracias a los usuarios, a los padres de los niños que se acercan hasta allí...”, continúa Pardo.

Oli vivirá momentos de miedo y aventura, e incluso trazará un plan para poder entrar al interior de La Rosaleda y entregarse a la magia de los libros, en los que encuentra “unos maravillosos compañeros de viaje”, señala la autora que, como casi todo lo que organiza, también en esta ocasión añadirá animación y diversión a sus presentaciones, como hizo en Biblos. “Empiezo hablando de la historia de Oli, de los espacios en los que me he inspirado y cómo ha sido el proceso creativo, pero después hago un cuentacuentos y me guardo el final, para que sea la curiosidad de los niños la que despierte su interés por el libro”, explica también Genma Pardo.

Además, también habrá espacio para las manualidades, donde los asistentes crearán un saltamontes, con “una piza de la ropa y limpiapipas...”, insiste la creadora, que está cerrando eventos en toda Galicia.

Desafío

El cuento, que incorpora ilustraciones de Carolina Star –una conocida dibujante de cómics a la que le encantan los gatos, las brujas y los alienígenas– y se comercializará desde mañana, día 29 de enero, podrá adquirirse a través de internet, tanto en plataformas de venta como de la web de la editorial Rimpompante, y también estará en librerías, en el apartado de títulos dirigidos a niños desde los 4 o 5 años hasta los 8 o 9.

El mensaje que Gemola quiere transmitir en este segundo cuento infantil es que se puede vencer a las tablets y a cualquier dispositivo similar, que en los libros se abren oportunidades infinitas, aventuras increíbles y conocimientos, de la misma manera que se le abren a Oli.

El uso de las nuevas tecnologías, que han cambiado la manera de interactuar y de aprender de niños y adolescentes, y que en ocasiones acaban desplazando los libros, es uno de los retos a los que se enfrentan cada día familias y escuelas, y el fondo de la historia de Genma Pardo.