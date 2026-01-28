Mi cuenta

Área Metropolitana

La Diputación presenta en Betanzos el proyecto de fomento de la igualdad ‘Tecelás da Terra’

Redacción
28/01/2026 18:28
Presentación de Tecelás da Terra
Presentación de Tecelás da Terra
Deputación da Coruña
La Diputación presentó este miércoles en Betanzos la iniciativa ‘Tecelás da Terra. Sementes con memoria e futuro’, una de las acciones galardonadas en la séptima edición del premio Luísa Villalta para proyectos de igualdad. El programa se articula alrededor de un proceso comunitario en el que las participantes comparten “sementes, saberes e experiencias”, promoviendo la recuperación y la transmisión de conocimientos tradicionales. 

“As sementes funcionan así como punto de partida para o intercambio interxeracional, a aprendizaxe colectiva e a construción de redes de apoio mutuo, ao tempo que se integran nunha Biblioteca de Sementes Ecofeminista vinculada á rede de bibliotecas públicas da provincia da Coruña”, explica la institución. ‘Tecelás da Terra’ recibió una aportación de 12.281,50 euros y fue valorada por el jurado como un proyecto “altamente coherente e innovador”.

