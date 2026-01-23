Mariñas Coruñesas late en Fitur con el eclipse solar, su nueva base náutica y la sostenibilidad

Presentación de las Mariñas Coruñesas en Fitur

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas desembarcó en Fitur con una hoja de ruta clara: consolidar su posición como el primer destino de Galicia certificado en el Club de Ecoturismo de España. Para ello, la entidad refuerza su apuesta por una oferta basada en la calidad, desestacionalizada y en comunión con el medio ambiente.

El presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, expuso los grandes ejes para este año, al que calificó de “especialmente importante porque consolidaremos proyectos, activaremos nuevas líneas de trabajo y reforzaremos nuestra visibilidad exterior”. El plan de ecoturismo náutico y las propuestas como Destino Starlight serán hitos durante el 2026, avanzó.

El presidente anunció que en primavera se inaugurará la primera Base de Actividades Ecoturísticas de la Reserva, un complejo que estará situada en Betanzos a orillas del Mandeo, uno de los principales ríos que vertebra el territorio desde su nacimiento hasta su desembocadura. Esta base nace con una vocación clara: convertirse en un punto de referencia para el desarrollo ordenado de actividades ecoturísticas, especialmente vinculadas al medio natural y al ámbito náutico, explican.

Será un espacio desde el que compatibilizar el uso público del litoral con la conservación rigurosa del entorno. Un lugar para la educación ambiental, la sensibilización, conservación e investigación medioambiental, así como también para el disfrute responsable del patrimonio por parte de los ciudadanos y turistas, anunciaron desde la Reserva.

“Esta infraestructura representa un paso decisivo en la consolidación de nuestro modelo de destino, dotándolo de herramientas reales que nos permitan crecer sin perder identidad, y todo ello, bajo la estrategia de nuestro Plan de Sostenibilidad Turística”, apuntó.

Como Destino Turístico Starlight, la Reserva aprovechará el fenómeno astronómico del año: el eclipse solar total. Mariñas Coruñesas se posiciona como uno de los mejores lugares de España para su observación.

El programa incluirá talleres y jornadas divulgativas, menús starlight en restaurantes de la Biosfera y nuevas experiencias ecoturísticas diseñadas específicamente para la observación del firmamento.

Las actividades se realizarán en los meses previos a este acontecimiento, además de tener una cobertura especial en el día del eclipse solar total.

Finalmente, Santiso puso en valor la Bolsa de Proyectos de Compensación de Huella de Carbono. Se trata de una herramienta de gestión pionera donde administraciones, empresas y particulares pueden invertir en la mejora paisajística y medioambiental del territorio, fortaleciendo el modelo de ecoturismo como motor de regeneración natural.

“Somos un ejemplo de que otro turismo es posible. Un turismo que cuida, que escucha y que construye futuro. Y queremos seguir siéndolo”, concluyó.

La Reserva también presentó la nueva campaña promocional "O noso corazón Verde". Este proyecto busca dar visibilidad a las 114 empresas de la Marca de Calidad y a las experiencias de ecoturismo ya certificadas. La campaña se centra en los meses no estivales para fomentar la desestacionalización, demostrando que el patrimonio natural y cultural de As Mariñas es un recurso vivo los 365 días del año.

“O Noso Corazón Verde” “es mucho más que una acción de marketing, es una declaración de intenciones”, explicaron. “El corazón verde simboliza la esencia de nuestro territorio: la naturaleza, sí, pero también las personas que la habitan, la cuidan y la mantienen viva”, apuntó. De ahí, que los protagonistas de la campaña sean personas, familias que forman parte de empresas de la Marca de Calidad, y que cada día llevan la Reserva de Biosfera en su filosofía.

En la presentación también intervino el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que calificó a Mariñas Coruñesas de “ejemplo” por su trabajo para conjugar el turismo con la sostenibilidad. Destacó las buenas cifras de visitantes, situándose como el segundo geodestino gallego que más crece, con un 13% más de visitantes.

Merelles apuntó que el aumento es especialmente significativo a nivel de turistas con procedencia internacional. El director hizo hincapié en la importante lograr esta identidad como reserva a pocos kilómetros de una gran ciudad.