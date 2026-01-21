El estudio micológico de la Diputación en Mariñán descubre dos especies inéditas en Galicia
La primera salida al campo dentro del estudio micológico de la Diputación en el pazo de Mariñán se saldó con la localización de tres especies de setas de especial rareza, dos de ellas inéditas hasta el momento en el catálogo gallego: la Microglossum truncatum y la Glutinoglossum triseptatum.
El hallazgo, explica el ente provincial, "non só valida o interese científico do estudo, senón que reforza a necesidade das medidas de conservación que a Deputación está a poñer en marcha para protexer o medio natural neste histórico espazo".
La investigación, impulsada por el área de Medio Ambiente, se extenderá hasta diciembre de este año y surge "como resposta ás conclusións da I Xornada Micolóxica celebrada o pasado 11 de outubro", un encuentro en el que se constató "unha riqueza fúnxica excepcional e moi pouco estudada, pero tamén unha grave carencia: a falta de protección".
Por este motivo, el estudio promovido por la entidad coruñesa y desarrollado por la Federación Galega de Micoloxía conta con un doble objetivo: científico y conservacionista. "A identificación detallada das especies servirá de base para elaborar, ao remate do estudo, mapas de hábitats e materiais divulgativos (folletos e carteis) que sinalen as especies de valor e a prohibición expresa de recolección de cogomelos, así como da alteración do medio", comenta la Diputación en una nota de prensa.