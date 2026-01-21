Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

El estudio micológico de la Diputación en Mariñán descubre dos especies inéditas en Galicia

Redacción
21/01/2026 13:53
Microglossum truncatum
Microglossum truncatum
CEDIDA
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La primera salida al campo dentro del estudio micológico de la Diputación en el pazo de Mariñán se saldó con la localización de tres especies de setas de especial rareza, dos de ellas inéditas hasta el momento en el catálogo gallego: la Microglossum truncatum y la Glutinoglossum triseptatum.

El hallazgo, explica el ente provincial, "non só valida o interese científico do estudo, senón que reforza a necesidade das medidas de conservación que a Deputación está a poñer en marcha para protexer o medio natural neste histórico espazo".

La investigación, impulsada por el área de Medio Ambiente, se extenderá hasta diciembre de este año y surge "como resposta ás conclusións da I Xornada Micolóxica celebrada o pasado 11 de outubro", un encuentro en el que se constató "unha riqueza fúnxica excepcional e moi pouco estudada, pero tamén unha grave carencia: a falta de protección".

Por este motivo, el estudio promovido por la entidad coruñesa y desarrollado por la Federación Galega de Micoloxía conta con un doble objetivo: científico y conservacionista. "A identificación detallada das especies servirá de base para elaborar, ao remate do estudo, mapas de hábitats e materiais divulgativos (folletos e carteis) que sinalen as especies de valor e a prohibición expresa de recolección de cogomelos, así como da alteración do medio", comenta la Diputación en una nota de prensa.

A Deputación destina 900.000 euros para financiar os servizos de limpeza de praias nos concellos da provincia en 2026

Más información
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Donald Trump en Davos

Trump: "Europa no avanza en la dirección correcta"
EFE
Accidente de tren en Adamiz

Se elevan a 43 los muertos en el accidente ferroviario de Adamuz
EFE
Un momento de la presentación de A Coruña en Fitur

Una cultura turística de récord en A Coruña
Lucía Crujeiras
Vacuna ensayo contra el virus sincitial

El virus sincitial sigue al alza en Galicia y la tasa de positividad se acerca al 10 %
EFE