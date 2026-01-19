Cinco cocidos top en el área coruñesa

Mari Patiño, de Casa Pita QUINTANA

La temporada de cocidos cada vez empieza antes y en muchos locales del área metropolitana ya se vive un ajetreo constante. Un plato que es sinónimo de Carnaval, que gana adeptos con la llegada del frío y que algunos establecimientos han convertido en una experiencia gourmet, acompañándolo de postres especiales o música, por ejemplo.

Entre el amplio abanico de propuestas que ofrece la ciudad de A Coruña, aquí van cinco restaurantes en municipios de las comarcas –con precios variados– para disfrutar de un estandarte de la cocina gallega, con opciones también para niños.

Antonio Amenedo, cocinero del pazo de Santa Cruz PATRICIA G. FRAGA

Pazo de Santa Cruz (Oza dos Ríos) Ubicado en Santa Cruz de Mondoi (Oza-Cesuras), este antiguo pazo abarrotó el día de Reyes y sigue llenándose cada domingo con cientos de amantes del cocido. El menú del chef Antonio Amenedo –impulsor de la iniciativa Callos Solidarios en el mercado de San Agustín, cuya recaudación se destina a la Cocina Económica– cuesta 42 euros e incluye empanada, sopa, cocido, milhojas –en febrero el postre cambia por filloas y orejas–, bebidas y café. El menú para niños cuesta 18 euros.

Casa Pita (Cambre) Esta casa ubicada en Gosende (Andeiro, Cambre) que regenta Mari Patiño mantiene abierta la temporada de cocidos desde noviembre y hasta el 19 de marzo, y dispone de dos opciones: solo sopa y cocido, a 22 euros, o el menú Antroido, que por 35 euros cuenta con bebidas, café y postres de Carnaval.

La Clarita (Oleiros) En la calle Ícaro de Perillo, en plena vorágine empresarial y tecnológica -zona apodada como el Silicon Valley de Oleiros-, se encuentra La Clarita, que cada viernes celebra las jornadas del cocido. Por 28 euros –sin bebidas– plantean una carta con sopa, garbanzos, grelos, lacón, chorizo, pollo y patatas. “Tradición gallega, producto local y mucho mimo en cada plato; hay que venir con hambre y sin prisa”, aseguran.

A de Maruja (Cesuras) El pasado día 13 se cumplieron 30 años de la apertura de A de Maruja, casa de comidas en Carres (Oza-Cesuras) donde los platos caseros han sido siempre los protagonistas, en especial las truchas, la carne asada y las tripas. El cocido está presente en el menú del día –que ronda los doce euros– y son muchos los grupos que ya han reservado su ‘palleira’ para hacer sus reuniones de Entroido: “En febreiro temos case todos os sábados e domingos colleitos”, explicaba el día 6 de enero Maruja Taboada, fundadora del local.

Pazo de Vilaboa (Culleredo) El 30 y 31 de enero comienzan en el pazo de Vilaboa (Culleredo) las Jornadas del Cocido, que también tendrán lugar los días 6, 7, 8, 13, 15 y 17 de febrero. Este recinto señorial, ubicado en medio de Vilaboa, lanza este 2026 un menú a base de sopa, cocido, filloas rellenas, cafés y vino mencía por 45 euros. “Hay comidas que saben a hogar, a conversación larga y a domingos en familia. Reserva tu mesa y brinda con un buen mencía por esas tradiciones que nunca pasan de moda”, animan.

Cocido tradicional QUINTANA

Un pedacito de Cataluña en el área: un restaurante de Oleiros populariza las calçotadas Más información