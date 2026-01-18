Betanzos también se lleva encima: la identidad que se imprime, se cose y se viste

David Carro, con algunos de los diseños en homenaje a Betanzos, en su comercio de la Rúa Roldán Patricia G. Fraga

En Betanzos, la historia no solo se transmite de abuelos a nietos ni solo se muestra a través de las campañas oficiales con imágenes de O Azougue o de El Pasatiempo. En ocasiones, también se imprime, se cose y se viste para reivindicar los orígenes, más o menos concretos, o recordar una visita a As Mariñas.

La comercialización de camisetas, sudaderas y complementos con el nombre de una ciudad no es cosa de una marca o dos, sino que en los últimos meses, incluso años, han sido numerosos los emprendedores que han apostado por estos artículos, convertidos en motivo de orgullo para muchos de los que los usan y en materia de discusión para los que se sorprenden al encontrarlos en los escaparates, como comenta David Carro.

En su negocio de la Rúa Roldán, en el casco histórico brigantino, “hai tempo xa” que venden sudaderas y camisetas que rinden tributo a Betanzos.

En su caso, son de Nikis Galicia Style, “unha empresa coa que traballo desde que abrín” y que, además de sus cuidados y originales diseños, “con los que tratamos de reivindicar nuestra identidad”, ofrece la oportunidad de confeccionar artículos con un diseño concreto en distintos soportes con un mínimo de encargos, y eso es lo que hizo en su momento Carro. “Eu trasladeilles a idea, e eles incluso me axudaron co deseño das letras, as cores... aínda que a base tiña que ser, si ou si, ‘Verde Betanzos”.

Así nacieron las camisetas y sudaderas que, después del éxito de las del Globo de San Roque, en azul marino, este emprendedor natural de Bergondo decidió incorporar a Alecrín. El nombre la ciudad, por delante, en amarillo, y por detrás, de nuevo Betanzos pero con algunos de sus núcleos más emblemáticos, como A Angustia, A Condomiña, A Madalena, As Cascas, Os Remedios, A Ponte Vella, Infesta ou Touriñao, y sus cinco parroquias del rural: San Martiño de Brabío y de Tiobre, Santiago de Requián, San Esteban de Piadela y Santa María de Castro. Una selección de nombres que, según reconoce el comerciante, no está exenta de cierta controversia, “xa que uns din que a ver por que non aparece un determinado núcleo, outros que a ver por que si están...”, añade Carro.

“Unha vez viron un suadoiro no escaparate e entraron para recriminarme a inclusión de O Norte”, explica el dueño del negocio, que recuerda como, según aquellos clientes, “iso non era un nome real senón un invento do século XX”. Lo cierto es que O Norte no es su nombre oficial, sino el ‘adoptado’ de la Compañía Caminos de Hierro del Norte de España, una de las encargadas de explotar el Ferrocarril del Noroeste, el que circula por Infesta, que es como denominan desde hace siglos este importante núcleo de Requián. “Pero é que Infesta tamén aparece...”, comenta resignado David Carro.

A Coruña, donde marcas como Cero de Costa, que tras el éxito de sus creaciones con los nombres de los arenales diseñó su sudadera más de la ‘Koru City’ con algunas de las expresiones más conocidas en ‘koruño’, o incluso la multinacional Inditex, que acumula varios guiños a la ciudad que la vio nacer hace cincuenta años, es uno de los referentes de este tipo de diseños no solo en Galicia, sino en toda España. Y Betanzos, a cuyos ciudadanos, orgullosos de su historia y su identidad, y especialmente reivindicativos con sus incontables ‘hitos’ –han sido unos avanzados en muchas cuestiones– tachan de chovinistas, no iba a ser menos.