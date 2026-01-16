Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

José R. Silveira | “El síndrome de Diógenes no deja al paciente que lo padece otra opción”

El jefe del servicio de psiquiatría del Chuac describe cómo afecta este trastorno a las vidas de quienes lo sufren, que conviven con otras enfermedades

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
16/01/2026 05:05
Silveira, frente al Hospital de Oza
Silveira, frente al Hospital de Oza
Quintana
Casos mediáticos como el que esta semana se ha conocido en Oleiros, en el que un hombre de 77 años fue encontrado muerto en su casa, que estaba llena de basura, recuerdan el impacto que el síndrome de Diógenes puede llegar a tener en las vidas de aquellos que lo sufren. Un trastorno que, como explica José Ramón Silveira, jefe del servicio de psiquiatría del Chuac y presidente de la Asociación Gallega de Psiquiatría, afecta especialmente a la población más anciana y que obliga a quien lo padece a actuar contra su voluntad ya que “no es una elección ni una forma de vida, sino un problema grave de salud psicológica”.

¿Qué es exactamente?

En sí mismo no es una enfermedad, es un síndrome. Es decir, un conjunto de síntomas que puede estar relacionado con muchas enfermedades. Lo que implica realmente es un trastorno del comportamiento, que se caracteriza por cuatro síntomas.

¿Cuáles?

El primero es una autonegligencia extrema: una falta de cuidados de higiene, alimentación y atención médica. El segundo es el aislamiento social. El tercero es el rechazo persistente a recibir ayuda, que es el más importante aunque lo que más llame la atención sean estas imágenes de cuando aparecen casas llenas de basura o objetos. Muchos pacientes que tienen el síndrome no acumulan basura pero lo padecen igual, esa autonegligencia existe. El cuarto síntoma es que con frecuencia aparece una acumulación patológica de objetos o basura, normalmente en el domicilio, y a veces hasta llegar a esa situación de peligro para la salud incluso de los vecinos.

¿Qué factores lo causan?

No se trata de una cosa de un día o un capricho del paciente, sino de una situación clínica grave que conlleva un comportamiento desordenado. No significa que sea una persona desordenada o no es un hábito excéntrico: pierden la capacidad de cuidarse debido a una enfermedad grave. Es un trastorno en el que siempre hay otra enfermedad causando daño: muchas veces ni siquiera está diagnosticado hasta que se obliga a la persona a ir al médico.

Momento en que el vehículo de la funeraria traslada el cuerpo al Chuac | Quintana

Los vecinos del hombre hallado muerto en su casa de Perillo: “En los últimos días, el olor era insoportable”

¿Cuáles son esas enfermedades a las que va aparejado?

Fundamentalmente psíquicas y neurológicas. Las enfermedades más habituales a las que va aparejado son los trastornos cognitivos, como las demencias. Aunque también aparece en fases avanzadas del alzhéimer o en enfermedades psiquiátricas graves como la esquizofrenia, trastornos afectivos o incluso algún trastorno de personalidad o de acumulación específico, aunque son bastante raros. También puede aparecer en pacientes que han abusado de alcohol u otras sustancias que han agravado esa situación de autonegligencia.

¿A cuántas personas afecta?

Es difícil de medir. Sabemos que afecta mayoritariamente a las personas mayores, que ya pueden tener otros trastornos que aparecen con la edad, y también a las personas que viven solas, que no tienen una red social y han vivido un aislamiento progresivo. Las estimaciones aceptadas hablan de una prevalencia de entre el 0,5% y el 1% de la población anciana, no de toda la población. Son pocos casos, la incidencia es baja, pero con el envejecimiento de la población ahora se ve un poco más. Pero considerando el síndrome entero, no solo teniendo en cuenta la acumulación de basura, es difícil de calcular porque no acuden al médico.

¿Es recomendable intervenir?

La cuestión es que es un problema importante de salud que conlleva riesgos tanto para el propio paciente como públicos, si genera daños medioambientales o riesgo de incendios o plagas, olores, conflictos vecinales… El paciente no razona y no es capaz de advertir lo que le está pasando, así que rechaza lo que le puedan decir y eso genera un conflicto con su entorno que puede requerir intervenciones coordinadas con los servicios sociales o las autoridades.

“Las estimaciones hablan de una prevalencia de entre el 0,5% y el 1% de la población anciana. Es díficil de calcular porque no van al médico"José R. Silveira, jefe del servicio de psiquiatría del Chuac

¿Cómo se les ayuda entonces?

Tenemos que pensar que no es una elección ni una forma de vida, sino un problema grave de salud psicológica. La detección precoz es clave, a través de amigos o familiares. No hay que esperar a esa acumulación de basura: si vemos ese deterioro de salud, esa autonegligencia, es bueno avisar a los servicios médicos y sociales, porque necesitan una intervención respetuosa, progresiva, que hay que abordar poco a poco para que el paciente pueda adquirir algún tipo de cuidado. Hay que recordar que es una condición clínica grave que no deja al paciente que lo padece otra opción.

