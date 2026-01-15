Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

El bus urbano llega hasta Cambre (o no)

Redacción
15/01/2026 16:05
Bus urbano de A Coruña por Andeiro (Cambre)
Bus urbano de A Coruña por Andeiro (Cambre)
A.G.
Un autobús de la Compañía de Tranvías de A Coruña sorprendió esta mañana a los conductores que circulaban por la autovía A-6, en dirección A Coruña. Aunque sus carteles luminosos rezaban 'fuera de servicio', su presencia no pasó desapercibida.

Uno de los buses Mercedes de color rojo que habitualmente recorren las calles herculinas fue avistado en la carretera que une Galicia con Madrid, más o menos a la altura de Andeiro, parroquia de Cambre. Las bromas no tardaron en llegar en las redes: "No sabía que habían ampliado las líneas urbanas hasta Cambre", comentaba una usuaria.

