Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

La obra teatral 'Papel 2.0' llega a Sada y Oleiros para concienciar a la juventud contra lo acoso escolar

Redacción
13/01/2026 15:04
Representación de la obra 'Papel 2.0' en Oleiros
Representación de la obra 'Papel 2.0' en Oleiros
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La Diputación de A Coruña continuó este martes en Sada y Oleiros la gira provincial de la obra teatral 'Papel 2.0', una propuesta escénica dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que tiene como objetivo prevenir y concienciar sobre el acoso escolar a través del teatro contemporáneo. 

El Auditorio del Ayuntamiento de Sada acogió una de las representaciones del espectáculo, mientras que el IES María Casares de Oleiros fue escenario de otra función dirigida al alumnado del centro. La representación celebrada en Oleiros contó con la asistencia de la diputada de Educación de la Diputación de A Coruña, Yoya Neira, que acompañó a la comunidad educativa en esta iniciativa de sensibilización. 

La obra, producida por la compañía Ventrículo Veloz y escritura y dirigida por Jose Padilla, utiliza un lenguaje próximo al público adolescente y un tono de humor ácido para abordar de manera directa y sin edulcorantes la realidad del bullying en las aulas. A partir de un hecho aparentemente trivial —el lanzamiento de rollos de papel higiénico en una clase— la pieza construye un relato fragmentado que muestra como lo acoso escolar se banaliza desde diferentes ámbitos. 

Tras las funciones, el alumnado participó en un coloquio con el elenco artístico, en el que pudo compartir impresiones y reflexionar sobre las situaciones expuestas en la obra, favoreciendo el diálogo, la empatía y la toma de conciencia colectiva. 

La diputada de Educación, Yoya Neira, destacó que “la prevención del acoso escolar requiere acciones continuadas y compartidas, y proyectos como 'Papel 2.0' permiten que el alumnado identifique estas situaciones, reflexione sobre ellas y aprenda a rechazarlas desde el respeto y la empatía”. 

'Papel 2.0' incorpora referencias culturales propias de las nuevas generaciones —como TikTok, Fortnite, la cultura gamer, los memes o el streaming— para conectar con la realidad cotidiana de la juventud y provocar una experiencia tan lúdica cómo reflexiva. 

Tras el inicio de la gira esta semana en Neda, Sada y Oleiros, la iniciativa continuará en los próximos días en centros educativos de Carballo, Oroso y A Pobra do Caramiñal, completando un programa que lleva el teatro a los institutos de la provincia como herramienta de educación en valores y prevención del acoso escolar.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Acto de entrega de lanueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores

La Diputación de A Coruña financia la compra de una nueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores
Iván Aguiar
Instituto de Elviña

Unos 50 alumnos afectados por el virus del instituto de A Coruña
Guillermo Parga
Vicente da Portela

Samede chora a Vicente da Portela, o home que impulsou a recuperación do seu entroido
Noela Rey Méndez
Cándido Hermida Campos

Cándido Hermida, el histórico carpintero de Inditex, premiado por la Confederación de Empresarios de A Coruña
Iván Aguiar