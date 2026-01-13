La obra teatral 'Papel 2.0' llega a Sada y Oleiros para concienciar a la juventud contra lo acoso escolar

Representación de la obra 'Papel 2.0' en Oleiros Cedida

La Diputación de A Coruña continuó este martes en Sada y Oleiros la gira provincial de la obra teatral 'Papel 2.0', una propuesta escénica dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que tiene como objetivo prevenir y concienciar sobre el acoso escolar a través del teatro contemporáneo.

El Auditorio del Ayuntamiento de Sada acogió una de las representaciones del espectáculo, mientras que el IES María Casares de Oleiros fue escenario de otra función dirigida al alumnado del centro. La representación celebrada en Oleiros contó con la asistencia de la diputada de Educación de la Diputación de A Coruña, Yoya Neira, que acompañó a la comunidad educativa en esta iniciativa de sensibilización.

La obra, producida por la compañía Ventrículo Veloz y escritura y dirigida por Jose Padilla, utiliza un lenguaje próximo al público adolescente y un tono de humor ácido para abordar de manera directa y sin edulcorantes la realidad del bullying en las aulas. A partir de un hecho aparentemente trivial —el lanzamiento de rollos de papel higiénico en una clase— la pieza construye un relato fragmentado que muestra como lo acoso escolar se banaliza desde diferentes ámbitos.

Tras las funciones, el alumnado participó en un coloquio con el elenco artístico, en el que pudo compartir impresiones y reflexionar sobre las situaciones expuestas en la obra, favoreciendo el diálogo, la empatía y la toma de conciencia colectiva.

La diputada de Educación, Yoya Neira, destacó que “la prevención del acoso escolar requiere acciones continuadas y compartidas, y proyectos como 'Papel 2.0' permiten que el alumnado identifique estas situaciones, reflexione sobre ellas y aprenda a rechazarlas desde el respeto y la empatía”.

'Papel 2.0' incorpora referencias culturales propias de las nuevas generaciones —como TikTok, Fortnite, la cultura gamer, los memes o el streaming— para conectar con la realidad cotidiana de la juventud y provocar una experiencia tan lúdica cómo reflexiva.

Tras el inicio de la gira esta semana en Neda, Sada y Oleiros, la iniciativa continuará en los próximos días en centros educativos de Carballo, Oroso y A Pobra do Caramiñal, completando un programa que lleva el teatro a los institutos de la provincia como herramienta de educación en valores y prevención del acoso escolar.