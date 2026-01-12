Frente común en las comarcas por los trabajadores de la firma Losán
Los alcaldes de ocho ayuntamientos firman un manifiesto en defensa de todos los empleos
Los alcaldes de Curtis, Vilasantar, Mesía, Sobrado, Oza-Cesuras, Boimorto, Melide e Irixoa firmaron este lunes un manifiesto conjunto en defensa de los trabajadores de la firma Losán, instando a su Consejo de Administración a “presentar un plan de reactivación real” y reclamando a la Xunta y al Estado que garanticen la viabilidad de “unha empresa estratéxica para o rural galego”.
Javier Caínzos, Fernando Pérez, Mariano Iglesias, Luis Lisardo Ares, Pablo González-Cacheiro, María Jesús Novo, José Manuel Pérez y Antonio Deibe se reunieron en Curtis para liderar “un movemento político e social sen precedentes na comarca”, indicó Caínzos. Exigen “solucións definitivas” a la crisis del Grupo Industrias Losán y su filial Aserpal, comenzando por el pago inmediato de las nóminas pendientes.
“A situación de Losán non é un problema empresarial illado, senón unha emerxencia territorial. Cunha afectación directa sobre preto de 1.000 empregos en toda España –case 200 de xeito directo na zona de Curtis e Vilasantar–, o peche ou a degradación destas plantas suporía un golpe irreversible para a economía do interior da provincia e un fracaso nas políticas de loita contra o despoboamento”, indica el documento.
Niveles de responsabilidad
Sitúan dos niveles de responsabilidad. El primero, el del Consejo de Administración de Losán, al que le exigen la presentación de un plan de reactivación industrial “que vaia máis alá de parches temporais”. “O problema da empresa é de xestión e tesourería, non de falta de mercado”, dicen.
Al Gobierno central, y con la colaboración de la Xunta, los alcaldes le reclaman su intervención. “Que se utilicen os mecanismos de apoio a empresas estratéxicas para garantir o circulante necesario que permita volver producir ao 100%”, explican.
Los regidores añaden que “por cada emprego directo en Losán, hai catro familias na comarca que dependen indirectamente do transporte ou do monte”, y se muestran rotundos: “Non imos quedar de brazos cruzados mentres o noso motor económico se detén por unha xestión financeira inviable”.
Destacan la “unidade total e absoluta con independencia de cores políticas e bandeiras”, y pensando en el bienestar de cientos de vecinos.
El BNG de Vilasantar presentó en el último pleno una moción que se aprobó de forma unánime, denunciando los atrasos reiterados en el abono de nóminas y pagas extraordinarias.