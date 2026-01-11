Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

Las áreas de A Coruña y Betanzos vieron nacer 390 empresas en 2025

Noelia Díaz
Noelia Díaz
11/01/2026 06:01
Vista actual del polígono de Bergondo
Vista actual del polígono de Bergondo
Patricia G. Fraga
La creación de empresas en las comarcas de A Coruña y Betanzos se incrementó un 6,2% en 2025 con respecto al año anterior, registrando un total de 390 sociedades nuevas, frente a las 367 de 2024. 

Así se desprende de los datos de explotación del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) en los últimos días. 

Oleiros continúa encabezando la clasificación en el área coruñesa con 83 entidades nuevas de las 333 totales, seguido de Culleredo, con 64, y Arteixo, con 51. Les siguen Cambre (41), Sada (36), Bergondo (27), Carral (16) y Abegondo (15). 

Por meses, los mejores en el municipio oleirense fueron mayo y octubre, con 13 firmas surgidas en cada uno, mientras que Culleredo sumó 9 en octubre y Arteixo 8 en junio. 

En la zona betanceira se fundaron 57 empresas y la punta de lanza vuelve a ser la capital, Betanzos, con 22 sociedades, seguida de Miño (13). 

Más abajo se encuentran Oza-Cesuras (7), Curtis (6) e Irixoa (3), mientras que Paderne y Aranga se anotan dos firmas y Coirós y Vilarmaior solamente una. 

En la parte negativa se sitúa Vilasantar, que no logró contabilizar ninguna en todo el año.

Polos económicos

Áreas industriales como Sabón, Bergondo, Iñás, Piadela, Morás o Teixeiro son algunos de los polos económicos de mayor entidad y, por ejemplo, polígonos como el bergondés –con 344 empresas presentes y 3.500 trabajadores– cuentan con prácticamente el cien por cien de ocupación. 

El más nuevo, Morás, sigue atrayendo a compañías y Amper, Auxiembal, Progando y Sesé son algunas de las que adquirieron suelo últimamente.

En Teixeiro (Curtis) se creará la primera planta integral de producción de proteínas vegetales de España, promovida por la compañía In Proteins For All y que propiciará 55 empleos directos, la mayoría indefinidos. La Xunta invierte 19 millones de euros en esta instalación.

