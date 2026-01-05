Las cabalgatas de Reyes Magos en el área metropolitana de A Coruña

Aunque la Cabalgata de Reyes de A Coruña será el centro de las celebraciones de este 5 de enero en el área, también los municipios del entorno herculino celebran sus desfiles con Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los más madrugadores serán los que se pasen por Miño, que desde las 11.00 horas girarán por las parroquias para que por la tarde, a las 18.30 horas, dé comienzo la cabalgata urbana, que finalizará en el pabellón municipal Juan Tenreiro, donde se celebrará la recepción real y una gran fiesta infantil con hinchables y talleres.

En Bergondo la cabalgata comenzará a las 14.30 horas desde la Casa de la Cultura y recorrerá todas las parroquias del municipio hasta llegar al pabellón de Guísamo alrededor de las 18.40 horas. Allí se ofrecerá roscón y una gran chocolatada. Desde las 17.30 horas, el pabellón acogerá además una fiesta infantil con actividades y sorteos.

En Betanzos, la Cabalgata de Reyes 2026 trae una novedad importante: el recorrido se ha adaptado para adentrarse en el casco histórico. Empezará a las 18.00 horas desde el Centro de Formación Ocupacional de Bellavista para ir por Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Doctor Fariña, avenida Jesús García Naveira, Emilio Romay, avenida de Castilla y plaza García Naveira. Desde ahí, la comitiva se adentrará en el casco histórico: Porta da Vila, Rúa Travesa, Pescadería, Santiago y Rúa do Castro. Terminará en la plaza García Naveira, donde se realizará la recepción real en el Aula de Cultura del Edificio Liceo.

En Oleiros, Sus Majestades recorrerán las principales calles de todas las parroquias en un autobús descapotable. La recepción oficial tendrá lugar a las 16.30 horas en la Casa do Concello, con el tradicional saludo desde el balcón de la plaza de Galicia. A continuación, iniciarán su recorrido por Nós, Iñás, Dexo, Mera, Santa Cruz, Santa Cristina y Perillo, entre otros puntos, hasta las 19.00 horas.

En Abegondo, el Concello recibirá a los Reyes Magos con una gran fiesta en el polideportivo municipal de San Marcos. Las puertas se abrirán a las 17.00 horas, con música, juegos, hinchables, roscón y chocolate. La llegada de Sus Majestades está prevista a partir de las 18.30 horas, seguida de la recepción a los niños.

También en Culleredo se celebrará la tradicional cabalgata, con un desfile previo y la posterior recepción real en el polideportivo municipal, donde los más pequeños podrán realizar sus últimas peticiones.

Arteixo iniciará su cabalgata a las 18.00 en la avenida Baldomero González, mientras que la recepción real será a las 19.30 en el Pazo dos Deportes.

Por último, Melchor, Gaspar y Baltasar pasearán por las calles de Sada para iniciar su recorrido en la avenida del Puerto y terminar con una recepción en la Casa da Cultura. Así, la cabalgata sadense se iniciará a las 18.00 horas en la avenida del Puerto para seguir por avenida de la Marina, Venezuela, Bergondo, Pontedeume, Oza dos Ríos, plaza de la Iglesia Nueva, Barrié de la Maza, Linares Rivas, Venezuela, avenida de la Marina y llegada a la Casa da Cultura sobre las 19.30 horas.