La corporación de Curtis se une para exigir al Grupo Losán que reanude la actividad industrial

Empleados del Grupo Losán presenciaron este lunes la sesión plenaria Quintana

Quizás el espíritu navideño, que estos días todo lo impregna, tuviese algo que ver pero lo incuestionable es que el desarrollo del pleno fue de guante blanco. Salvo una leve apreciación por parte del portavoz del grupo municipal del BNG, Lucas Quintas, la propuesta defendida por el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, salió adelante por unanimidad. Una propuesta que exige al Grupo Losán la reactivación inmediata de la actividad industrial en todas sus factorías y el mantenimiento de alrededor de doscientos puestos de trabajo directos.

El regidor puso de manifiesto, ante la corporación y los empleados de la empresa maderera presentes en la sesión, la “profunda crise económica que atravesa o grupo, que afecta directamente ás plantas de Curtis, Vilasantar e A Coruña”.

Destacó que la situación es grave, que el personal lleva tiempo soportando atrasos reiterados en el cobro de nóminas y el impago de pagas extraordinarias lo que deriva en un escenario “insostible para o tecido socioeconómico da comarca”. Por ello, el Ayuntamiento, que a lo largo del último año mantuvo contactos con el Igape, la Consellería de Economía y la propia empresa, decidió elevar el tono institucional para forzar una solución definitiva.

Motivaciones

Caínzos, asimismo, motivó la convocatoria urgente del pleno en que la parálisis o el cierre de las factorías afecta a transportistas, empresas auxiliares, proveedores y al sector forestal.

“Sería unha crise que golpea o corazón de Curtis”, dijo, al tiempo que insistió en que tras todo un año de contactos y promesas la situación no ha mejorado.

“Non falamos só dunha empresa, falamos do motor económico da nosa comarca natural. O impacto do Grupo Losán vai máis alá dos seus muros, sendo unha peza clave para o sector forestal e loxístico da provincia da Coruña”, añadió el regidor.

Por su parte, el representante nacionalista señaló directamente a los administradores de la compañía maderera como principales responsables de esta situación a los que acusó de haber gestionado de modo negligente todas las ayudas económicas y financieras públicas.

“Está situación é dunha evidente mala xestión empresarial aínda que o grupo tivo amplio apoio público. (...) Instamos a xerencia a que busque unha venda que asegure a viabilidade das plantas”, dijo Quintas.

La propuesta aprobada solicita, entre otras cuestiones, que el consejo de administración de Grupo Losán presente un plan que garantice su futuro y la implicación directa de la SEPI, del Ministerio de Industria y de la Consellería de Economía.

Por su parte, el Gobierno local se compromete a continuar poniendo todos los medios y el apoyo institucional necesario para asegurar la continuidad “dunha empresa estratéxica” a nivel nacional.