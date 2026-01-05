Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

La corporación de Curtis se une para exigir al Grupo Losán que reanude la actividad industrial

Solicita a las administraciones públicas que apoyen el mantenimiento de más de doscientos puestos de trabajo

Fran Moar
Fran Moar
05/01/2026 20:55
Empleados del Grupo Losán presenciaron este lunes la sesión plenaria
Empleados del Grupo Losán presenciaron este lunes la sesión plenaria
Quintana
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Quizás el espíritu navideño, que estos días todo lo impregna, tuviese algo que ver pero lo incuestionable es que el desarrollo del pleno fue de guante blanco. Salvo una leve apreciación por parte del portavoz del grupo municipal del BNG, Lucas Quintas, la propuesta defendida por el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, salió adelante por unanimidad. Una propuesta que exige al Grupo Losán la reactivación inmediata de la actividad industrial en todas sus factorías y el mantenimiento de alrededor de doscientos puestos de trabajo directos.

El regidor puso de manifiesto, ante la corporación y los empleados de la empresa maderera presentes en la sesión, la “profunda crise económica que atravesa o grupo, que afecta directamente ás plantas de Curtis, Vilasantar e A Coruña”.

Destacó que la situación es grave, que el personal lleva tiempo soportando atrasos reiterados en el cobro de nóminas y el impago de pagas extraordinarias lo que deriva en un escenario “insostible para o tecido socioeconómico da comarca”. Por ello, el Ayuntamiento, que a lo largo del último año mantuvo contactos con el Igape, la Consellería de Economía y la propia empresa, decidió elevar el tono institucional para forzar una solución definitiva.

Motivaciones

Caínzos, asimismo, motivó la convocatoria urgente del pleno en que la parálisis o el cierre de las factorías afecta a transportistas, empresas auxiliares, proveedores y al sector forestal.

“Sería unha crise que golpea o corazón de Curtis”, dijo, al tiempo que insistió en que tras todo un año de contactos y promesas la situación no ha mejorado.

“Non falamos só dunha empresa, falamos do motor económico da nosa comarca natural. O impacto do Grupo Losán vai máis alá dos seus muros, sendo unha peza clave para o sector forestal e loxístico da provincia da Coruña”, añadió el regidor.

Por su parte, el representante nacionalista señaló directamente a los administradores de la compañía maderera como principales responsables de esta situación a los que acusó de haber gestionado de modo negligente todas las ayudas económicas y financieras públicas.

“Está situación é dunha evidente mala xestión empresarial aínda que o grupo tivo amplio apoio público. (...) Instamos a xerencia a que busque unha venda que asegure a viabilidade das plantas”, dijo Quintas.

La propuesta aprobada solicita, entre otras cuestiones, que el consejo de administración de Grupo Losán presente un plan que garantice su futuro y la implicación directa de la SEPI, del Ministerio de Industria y de la Consellería de Economía.

Por su parte, el Gobierno local se compromete a continuar poniendo todos los medios y el apoyo institucional necesario para asegurar la continuidad “dunha empresa estratéxica” a nivel nacional.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

La Cabalgata en su paso por la Avenida de la Marina a la altura del Colón

Una cabalgata de otro planeta y 125.000 personas escoltan a los Reyes Magos en A Coruña
Guillermo Parga
Un bombero se despoja de su equipo sucio tras sofocar un incendio

El parque de Bomberos contará con un ala de descontaminación
Abel Peña
Ambiente en las últimas horas del mercado, este lunes

El Mercado de Nadal de Arteixo se despide con un aplauso unánime
Noelia Díaz
Los Reyes Magos a su paso por Vioño

El increíble parecido de Melchor con un conocido hostelero de A Coruña
Guillermo Parga