Arde de madrugada un coche en Oleiros

El coche calcinado en Montrove Bomberos Oleiros

Un vehículo acabó calcinado la pasada madrugada en la avenida Rosalía de Castro de Montrove, en Oleiros. Pasadas las cuatro y media de la mañana, los servicios de emergencia recibieron el aviso del incendio de un coche.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos del Ayuntamiento oleirense y una patrulla de la Policía Local. Los efectivos trabajaron en la extinción del fuego durante cerca de hora y media y evitaron su propagación. Pese a todo, finalmente fueron dos los vehículos afectados por la llamas.

Tras la intervención, los Bomberos realizaron controles de temperatura para descartar cualquier riesgo de reactivación del incendio en la zona.